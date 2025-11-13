Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας» και στη Χίο

Συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» και «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» ακούστηκαν δυνατά στη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν χθες σωματεία και φορείς της Χίου, έξω από το Νοσοκομείο του νησιού, «υποδεχόμενοι» αγωνιστικά τον Αδ. Γεωργιάδη.

«Μας διαλύσατε το νοσοκομείο. Μας διαλύσατε σαν νοσηλευτές, δεν μας δώσατε τίποτα», φώναζε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη νοσηλεύτρια, ενώ πολλοί ακόμα διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την κατάσταση στην Υγεία.

Ο υπουργός βρέθηκε στο νησί για να κόψει άλλη μια «κορδέλα», εγκαινιάζοντας το ΤΕΠ του Νοσοκομείου, το ...τμήμα του «ενός γιατρού» όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί.

Στον δρόμο του αγώνα βρέθηκε χθες και το αναπηρικό κίνημα του νησιού, αφού κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση απηύθυνε η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Βόρειου Αιγαίου, επαναφέροντας την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νησιά σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό, την ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τη δωρεάν και έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση της αναπηρίας, τη δωρεάν διάθεση των πανάκριβων βοηθημάτων αναπηρίας κ.λπ. «Τα επίσημα στοιχεία στα νησιά του Αιγαίου φανερώνουν ότι τα ΑμεΑ βρίσκονται σε δεινή θέση στους παραπάνω τομείς. Η αναπηρία δεν είναι κόστος, χρήζει άμεσης κρατικής παρέμβασης και στήριξης!», τονίζει η Ομοσπονδία.