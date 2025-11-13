ΓΛΥΦΑΔΑ

«Στο πόδι» φορείς και κάτοικοι, απέτρεψαν την έξωση οικογένειας με παιδί ΑμεΑ

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια των «κορακιών» των funds να ξεσπιτώσουν οικογένεια με παιδί ΑμεΑ χτες στη Γλυφάδα, αφού φορείς και κάτοικοι βρέθηκαν σε θέσεις «μάχης» από χτες το πρωί, ενώ και το απόγευμα οργάνωσαν κινητοποίηση έξω από το σπίτι.

«Το σπίτι της οδού Χίου 99 στη Γλυφάδα είναι και δικό μας σπίτι! Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» ήταν το κάλεσμα των φορέων. «Δεν θα τους περάσει» ξεκαθάρισαν το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, η Ομάδα Γυναικών Γλυφάδας και τα Σωματεία Συνταξιούχων που καλούσαν στη χθεσινή απογευματινή συγκέντρωση.

Από το πρωί λοιπόν οι δικαστικοί επιμελητές μαζί με την αστυνομία είχαν ζώσει την πολυκατοικία, σαν να είχαν να κάνουν με τίποτα εγκληματίες. Ηταν τέτοιο δε το θράσος τους, που έφτασαν στο σημείο να σπρώχνουν παρευρισκόμενους και να εμποδίζουν τον δικηγόρο της οικογένειας να ανέβει στο σπίτι!

Για αυτό το αίσχος παρέμβαση στον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, στο πλευρό της οικογένειας και των ανθρώπων που πάλευαν για να μην πεταχτεί έξω από το σπίτι της. Μιλώντας στους συγκεντρωμένους τόνισε πως «θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα τους, έτσι ώστε να μην ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι». Καλώντας σε ένταση της αλληλεγγύης και σε συντονισμό της δράσης σημείωσε ότι το κίνημα είναι που μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση, με στόχο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην ξεσπιτώνεται ο κόσμος. «Δεν μπορεί να έχουν προγράμματα "Σπίτι μου 1", "2", "3", κοινωνική αντιπαροχή κ.λπ. και από την άλλη πλευρά 300.000 σπίτια να αλλάζουν χέρια, να ξεσπιτώνεται ο κόσμος. Αυτό είναι απαράδεκτο και χρειάζεται ο λαός να αντιδράσει και μπορεί να νικήσει», τόνισε ο Χρ. Κατσώτης.

Επίσης, αντιπροσωπεία της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων», με τους Αντώνη Αντανασιώτη, Αγγελο Βρεττό και Κατερίνα Γεράκη, προχώρησαν σε παρέμβαση στην Εισαγγελία για να μην πεταχτεί η οικογένεια στον δρόμο, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο Αλέξης Στεφανίδης, δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Το απόγευμα, εκ μέρους των συνταξιουχικών σωματείων μίλησε ο Παναγιώτης Κυριαζίδης, ενώ από την Ομάδα Γυναικών Γλυφάδας (μέλος ΟΓΕ) η πρόεδρός της Χριστίνα Λεβαντή, και ο Μάριος Καμακάρης, από τη Γραμματεία της ΣΕΑΑΝ.

Ο Αλέξης Στεφανίδης κάλεσε τον κόσμο της γειτονιάς να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και τόνισε πως μόνο ο αποφασισμένος και οργανωμένος λαός μπορεί να βάλει φρένο, να εμποδίσει και τελικά να διώξει - όπως έγινε και χθες - τους εκπροσώπους του απάνθρωπου και εχθρικού, προς τις λαϊκές ανάγκες, κράτους, που εξυπηρετεί τους τραπεζίτες και τα «κοράκια» των funds. Καταλήγοντας κάλεσε σε νέο αγωνιστικό ραντεβού την ημέρα που θα κάτσουν στο τραπέζι οι εκπρόσωποι της «Do value» και θα βρουν λύση ώστε να μην πεταχτεί στον δρόμο η οικογένεια.