Ξεκινούν σήμερα οι εκλογές του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος για τις εκλογές του, που πραγματοποιούνται από σήμερα Πέμπτη μέχρι τις 18 Νοέμβρη στην Αθήνα και στα παραρτήματά του σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Τα μέλη του ΠΜΣ στην Αττική ψηφίζουν στα γραφεία του Συλλόγου (Σαπφούς 10) από σήμερα Πέμπτη μέχρι την Τρίτη 18 Νοέμβρη, ως εξής: Σήμερα 10.00 - 18.00, αύριο 10.00 - 18.00, Σάββατο 15/11 10.00 - 18.00, Κυριακή 16/11 10.00 - 18.00, Δευτέρα 17/11 10.00 - 15.00, Τρίτη 18/11 10.00 - 19.00.

Οι εκλογές στις άλλες πόλεις:

- Το παράρτημα Κρήτης στις 14/11 10.00 - 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στις 16/11 11.00 - 18.00 στο ΕΚ Ρεθύμνου και στις 18/11 9.00 - 19.00 στο ΕΚ Ηρακλείου.

- Το παράρτημα Χανίων στο ΕΚ Χανίων το Σάββατο 15/11 15.00 - 20.00 και την Τρίτη 18/11 15.00 - 19.00.

- Το παράρτημα Θεσσαλονίκης στο ΕΚ Θεσσαλονίκης στις 16/11 12.00 - 20.00 και στις 18/11 12.00 - 19.00.

- Το παράρτημα Λάρισας στο ΕΚ Λάρισας, στις 15/11 και 16/11 12.00 - 19.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00

- Το παράρτημα Τρικάλων στο ΕΚ Τρικάλων στις 16 10.00 - 20.00 και 18/11 10.00 - 19.00.

- Το παράρτημα Καρδίτσας στο ΕΚ Καρδίτσας στις 18/11 12.00 - 19.00.

- Το παράρτημα Εύβοιας στο ΕΚ Χαλκίδας στις 15/11 14.00 - 21.00, στις 16/11 12.00 - 20.00, στις 18/11 13.00 - 19.00 και στις 17/11 στα γραφεία του ΕΚ στο Αλιβέρι 19.30 - 21.30.

- Το παράρτημα Σάμου στις 17/11 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου στο Καρλόβασι και στις 18/11 στο ΕΚ Σάμου, στο Βαθύ.

- Το παράρτημα Ζακύνθου στις 16/11 10.00 - 13.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00 στο ΕΚ Ζακύνθου.

- Το παράρτημα Καλαμάτας στις 15/11 16.00 - 21.00 και στις 18/11 17.00 - 19.00, στον χώρο «Bassaviola» (Παπάζογλου 29).