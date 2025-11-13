ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Μονόδρομος ο συντονισμός και η κλιμάκωση της πάλης για την επιβίωση

Από όλη τη Λάρισα στη χθεσινή σύσκεψη στον Τύρναβο, σήμερα σε Καρδίτσα και Μαγνησία, την Τρίτη η πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα

Μάταια προσπαθεί η κυβέρνηση να εκτονώσει την οργή και την αγανάκτηση των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, ανακυκλώνοντας την κοροϊδία των δήθεν μέτρων στήριξης, που παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Απέναντι στον εμπαιγμό, οι παραγωγοί που παλεύουν για την επιβίωσή τους είναι «στα κάγκελα» σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους για να παραμείνουν στα χωράφια και στα κοπάδια τους.

Στις πλάτες τους άλλωστε η κυβέρνηση και η ΕΕ έχουν φορτώσει τα σπασμένα τους από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην έχουν πάρει τα χρήματα που δικαιούνται για επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και άλλα προγράμματα από το 2024 μέχρι σήμερα. Ανύπαρκτη είναι και η στήριξη στους κτηνοτρόφους, που εξακολουθούν να βλέπουν τα κοπάδια τους να θανατώνονται και να μένουν ανυπεράσπιστοι εκείνοι και το εισόδημά τους από την εξάπλωση της ευλογιάς.

Στις 23 Νοέμβρη η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, που γίνεται ακόμα πιο αφόρητη υπό το βάρος του κόστους παραγωγής, των εξευτελιστικών τιμών πώλησης των προϊόντων και της έλλειψης υποδομών και μέτρων προστασίας της παραγωγής, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι δεν έχουν άλλη λύση πέρα από την οργάνωση του αγώνα τους με συντονισμένες μορφές κινητοποιήσεων, οι οποίες θα αποφασιστούν συλλογικά στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στις 23 Νοέμβρη στις 12 μ. στη Νίκαια Λάρισας, όπως αποφάσισε η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Λάρισα: «Στον δρόμο θα ανατρέψουμε την πολιτική που μας ξεκληρίζει»

Εναυσμα για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, που γεννά και συγκαλύπτει σκάνδαλα και που τους διώχνει από την παραγωγή, αποτέλεσε η χθεσινή σύσκεψη συντονισμού των αγροτοκτηνοτρόφων του νομού Λάρισας η οποία οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ).

Στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου βρέθηκαν μαζικά βιοπαλαιστές αγρότες από πολλά χωριά της περιοχής, που όλο αυτό το διάστημα ενημερώνονται και συζητάνε συλλογικά στις κατά τόπους συσκέψεις προκειμένου να συντονίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα, να προετοιμάσουν τη μαζική συμμετοχή τους στην πανελλαδική σύσκεψη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αγανάκτηση των αγροτών απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματά τους, αλλά και η ανάγκη για συντονισμένη αγωνιστική κλιμάκωση σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα.

Εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΛ, αναφέρθηκε συνοπτικά στα οξυμένα προβλήματα των βιοπαλαιστών της περιοχής και τόνισε ότι «απέναντι σε αυτά η Ομοσπονδία και οι Αγροτικοί Σύλλογοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους».

Υπογράμμισε ότι μπροστά στην κλιμάκωση της πάλης «χρειάζεται αποφασιστικά να συγκρουστούμε με το κλίμα μοιρολατρίας, ηττοπάθειας και αναμονής που καλλιεργείται χρόνια τώρα από την κάθε κυβέρνηση και άλλους μηχανισμούς, με την προσπάθεια υπονόμευσης του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα».

«Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκούς αγώνα. Αξιοποιώντας αυτήν την εμπειρία, είναι μονόδρομος για μας οι συντονισμένες κινητοποιήσεις με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Αυτό θα σηματοδοτήσει και στην περιοχή μας ένα πανθεσσαλικό μπλόκο απέναντι στον κοινό μας αντίπαλο, με στόχο να επιβάλουμε τα κοινά μας αιτήματα», τόνισε.

Τέλος, κάλεσε τους Αγροτικούς Συλλόγους και όλους τους παρευρισκόμενους να ακυρώσουν στην πράξη την προσπάθεια της κυβέρνησης να εφησυχάσει και να εκτονώσει την αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι «δεν θα υποχωρήσουμε από τον αγώνα μας αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές στα προϊόντα μας, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, τα αναγκαία έργα υποδομών για την προστασία της παραγωγής μας κ.λπ.».

Σήμερα οι συσκέψεις σε Καρδίτσα και Βόλο, αύριο βγάζουν τρακτέρ στους δρόμους στην Αγιά

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην παγκαρδιτσιώτικη σύσκεψη σήμερα Πέμπτη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά απευθύνει στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους του νομού η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Ανάλογη σύσκεψη συντονισμού θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο σήμερα στις 6.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Δευκαλίων», έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

Σταθμό για τον συντονισμό της δράσης των αγροτών της Θεσσαλίας θα αποτελέσει η πανθεσσαλική σύσκεψη που θα γίνει στις 18 Νοέμβρη στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.

Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους βγαίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες της Αγιάς. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής, υλοποιώντας την αγωνιστική απόφαση που πήραν στην πρόσφατη σύσκεψή τους, αύριο Παρασκευή στις 11 π.μ. πραγματοποιούν συλλαλητήριο με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της πόλης.

«Το δηλώνουμε ξεκάθαρα: Δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλήρισμά μας! Είμαστε κάθετα αντίθετοι στα σχέδιά τους και καλούμε ολόκληρη την κοινωνία της Αγιάς, τους επαγγελματίες, εργαζόμενους, νέους και ηλικιωμένους να σταθούν ενωμένοι, περήφανοι και αποφασισμένοι στο πλευρό μας», αναφέρεται στο κάλεσμά τους.

Στους δρόμους της Πάτρας στις 22 Νοέμβρη

Την προετοιμασία για το μεγάλο κοινό συλλαλητήριό τους στην Πάτρα το Σάββατο 22 Νοέμβρη, με συσκέψεις και περιοδείες στα χωριά, προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Παράλληλα με το κοινό αγωνιστικό κάλεσμα προς τους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, συνεχίζουν και τις συντονισμένες δράσεις τους. Χθες πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Αγρινίου από την ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας, με απαίτηση μεταξύ άλλων την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού.

Οπως επισημάνθηκε από τις παρεμβάσεις των αγροτοσυνδικαλιστών, έχουν εντοπιστεί κρούσματα της νόσου σε αιγοπρόβατα σε περιοχές γύρω από το Αγρίνιο, κατάσταση που έρχεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση των αγροτοκτηνοτρόφων.

Απαίτησαν μεταξύ άλλων άμεση καταγραφή των ζημιών, αποζημιώσεις στο 100% των πληγέντων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, στελέχωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό.

Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνει σήμερα Πέμπτη στις 6 μ.μ. ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας», καλώντας σε μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη με αφετηρία τη γέφυρα Σελινούντα.

Επίσης αύριο Παρασκευή στις 10 π.μ. η ΟΑΣ Αχαΐας και Αγροτικοί Σύλλογοι καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Πάτρας, ενώ την Πέμπτη 20 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην Ηλεία.

Το Σάββατο οι συσκέψεις σε Αμύνταιο και Χανιά

Με τη φωτιά του αγώνα να απλώνεται και σε άλλες περιοχές, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας καλεί σε σύσκεψη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Αμύνταιο το Σάββατο 15 Νοέμβρη στις 8 μ.μ.

Παράλληλα οργανώνει κινητοποίηση την Τρίτη 18 Νοέμβρη στις 5 μ.μ. στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητά για αγρότες και κτηνοτρόφους. Επίσης θα συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα στις 23 Νοέμβρη.

Στα Χανιά η Ενωτική Ομοσποδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων οργανώνει διευρυμένη σύσκεψη αύριο Παρασκευή, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου.