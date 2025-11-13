Το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης

«Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!» ήταν το μήνυμα της μεγάλης σύσκεψης, με τα σωματεία να θέτουν τις διεκδικήσεις τους:

«Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου - 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης - 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε το νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό, που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

Δυναμώνουμε τη δράση και την αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των "κορακιών" πάνω στο βιος του λαού.

απέναντι στην ασυδοσία των "κορακιών" πάνω στο βιος του λαού. Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση, για αποκλειστικά δημόσιες μαζικές μεταφορές. Για να είναι το νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Δυναμώνουμε τον αγώνα και την αλληλεγγύη!

Δυναμώνουμε την οργάνωση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς!».