Νέα απόλυση στην «Intracom Defence»

Την άλλη όψη της ισχυροποίησης των επιχειρηματικών ομίλων που σχετίζονται και με την πολεμική οικονομία από το ζεστό χρήμα που ρέει για τις επενδύσεις τους γεύονται ήδη οι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της «Intracom Defence», που πρόσφατα μάλιστα εξαγοράστηκε από κρατική ισραηλινή εταιρεία. Και σε συνέχεια των 7 απολύσεων που ήδη έχει κάνει τον προηγούμενο χρόνο, η επιχείρηση την περασμένη βδομάδα πέταξε στον δρόμο έναν ακόμα εργαζόμενο.

Το γεγονός αναδεικνύει η «Αγωνιστική Εργατοϋπαλληλική Ενότητα» (ΑΕΕ) στο επιχειρησιακό σωματείο, σημειώνοντας ότι την ίδια στιγμή που η εντατικοποίηση της δουλειάς όλο και μεγαλώνει, η εταιρεία «θέλει να διασφαλίσει "ήρεμα νερά", κανένας να μη διεκδικεί δουλειά και ζωή με δικαιώματα».

Απαντώντας στον ισχυρισμό ότι η απόλυση είναι ένα «μεμονωμένο περιστατικό», υπενθυμίζει τις προηγούμενες απολύσεις που έγιναν με το πρόσχημα της «χαμηλής απόδοσης», σε μια περίοδο μάλιστα που είχε αποφασιστεί η διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης μέσα από Γενικές Συνελεύσεις. «Η επίθεση αυτή είχε και συνεχίζει να έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα. Θέλουν να μας κάνουν να σκύψουμε το κεφάλι, να μετράμε κάθε μας κίνηση με το άγχος της "παραγωγικότητάς τους" και τον φόβο της απόλυσης, χωρίς αντιδράσεις και διεκδικήσεις», σημειώνει η «Αγωνιστική Ενότητα».

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωνε σε συνάντηση με το Σωματείο ότι «η εταιρεία ασκεί απλώς το "νόμιμο δικαίωμά" της, και ότι όταν γίνονται τόσες προσλήψεις, είναι "λογικό να υπάρχουν και κάποιες αστοχίες στις επιλογές"».

Η «Αγωνιστική Ενότητα» αναδεικνύει τις ευθύνες των κυβερνήσεων, που με τους νόμους τους δίνουν το «ελεύθερο» στην εργοδοσία να απολύει και να επιβάλλει καθεστώς τρομοκρατίας, στοχοποιώντας τη συνδικαλιστική δράση.

Μάλιστα, θυμίζει ότι ακόμα και δικαστήριο δικαίωσε πρόσφατα απολυμένο, μέλος της «Αγωνιστικής Ενότητας», χαρακτηρίζοντας την απόλυσή του άκυρη και καταχρηστική. Η απόφαση αυτή «δεν ξεμπροστιάζει μόνο τη διοίκηση αλλά και την πλειοψηφία του ΔΣ του σωματείου, τους συνδικαλιστές της ΑΚΕ», που υιοθέτησαν όλα τα επιχειρήματα της εργοδοσίας «τόσο στον κόσμο όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας». Ανάλογη είναι και η στάση τους απέναντι στην πρόσφατη απόλυση, αρνούμενοι «να στηρίξουν τον συνάδελφο στο ενδεχόμενο διεκδίκησης επαναπρόσληψής του και συνέχισαν για ακόμη μια φορά να είναι προπαγανδιστές της εργοδοτικής γραμμής», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Απευθυνόμενη στους εργαζόμενους η «Αγωνιστική Ενότητα» αναδεικνύει το «τι σωματείο» χρειάζεται σήμερα για να πάρουν δύναμη, δείχνοντας μάλιστα το παράδειγμα του κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου, που από το πρώτο λεπτό στάθηκε στο πλευρό των απολυμένων. «Να ξεμπερδεύουμε με τις εργοδοτικές φωνές μέσα στο σωματείο... Να παλέψουμε για ένα σωματείο αγωνιστικό, που θα απαντά άμεσα και αποφασιστικά στις επιθέσεις της διοίκησης, θα αποφασίζει και θα διεκδικεί με κριτήριο τους καλύτερους όρους εργασίας μας», είναι το κάλεσμα που απευθύνει στο προσωπικό.