ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ετοιμάζεται για αρχαιρεσίες, την Κυριακή η Συνέλευση

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Νοέμβρη στις 10 π.μ., στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, Πλατεία Κάνιγγος) καλεί το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής.

Οπως σημειώνει, «επιδιώκουμε να ανοίξει η συζήτηση στον κλάδο για το πώς: Θα βάλουμε φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Θα διεκδικήσουμε αυξήσεις στα μεροκάματα. Θα δουλεύουμε με ασφάλεια. Θα διασφαλίζεται το ωράριό μας».

Τονίζει πως η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, συνεχίζει να ψηφίζει τον έναν νόμο πίσω από τον άλλο, με στόχο να εξασφαλίσει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ετσι, την ώρα που οι μισθοί είναι για χρόνια καθηλωμένοι, η κυβέρνηση ψηφίζει το 13ωρο, «δαπανώνται δισεκατομμύρια από τον κλεμμένο ιδρώτα μας μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα στον πόλεμο που διεξάγεται στα εδάφη της Ουκρανίας και στον όλεθρο που σπέρνει το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ.

Παράλληλα, τα ωράρια λάστιχο, οι ατελείωτες υπερωρίες, η έλλειψη ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε γαλέρες».

Απέναντι σε όλα αυτά, σημειώνει, η απάντηση είναι το μαζικό, οργανωμένο και με ταξικό προσανατολισμό κίνημα, είναι αυτό που φοβούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα που ορκίζονται πίστη και αφοσίωση στα κέρδη των επιχειρήσεων.

«Εχουμε τη δύναμη στα χέρια μας», υπογραμμίζει, «να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς όφελος των δικών μας αναγκών. Εδώ και τώρα απαιτείται οργάνωση και συμμετοχή στο Συνδικάτο μας. Ο,τι κερδήθηκε παλαιότερα και ό,τι κερδίζεται ακόμη σήμερα είναι αποτέλεσμα σκληρού, μαζικού και οργανωμένου αγώνα. Θα τα καταφέρουμε».