ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΝΟΚΙΑ»
Ξανά πρώτο και ενισχυμένο το ψηφοδέλτιο της «Ταξικής Ενότητας»

Ξανά πρώτη και ενισχυμένη βγαίνει η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Εργαζομένων «Nokia» από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Συγκεκριμένα, το ψηφοδέλτιο των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καταγράφει άνοδο 29,52% και καταλαμβάνει 4 έδρες στο ΔΣ, ενώ εκλέγει 2 αντιπροσώπους για το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και 2 για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Αναλυτικά, στις εκλογές για το ΔΣ συμμετείχαν 241 εργαζόμενοι (από 217 το 2023). Η «Ταξική Ενότητα» πήρε 136 ψήφους και 4 έδρες (από 105 ψήφους και 4 έδρες το 2023). Το «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» πήρε 90 ψήφους και 3 έδρες (από 98 και 3 έδρες το 2023).

Η «Ταξική Ενότητα» χαιρετίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων και τις δεκάδες νέες εγγραφές, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση του ψηφοδελτίου «στέλνει καθαρό μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας και συλλογικής συσπείρωσης. Δείχνει για ακόμα μία φορά ότι με εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και μαχητική αισιοδοξία μπορούν να μετρηθούν βήματα και κατακτήσεις, μακριά από λογικές αναποτελεσματικότητας και της απογοήτευσης».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
