Στην αίθουσα των γραφείων του βρέθηκαν εκλεγμένοι συνδικαλιστές, εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με σκοπό να συντονίσουν τη δράση τους απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης - εργοδοσίας.
Την εισήγηση έκανε ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η αγωνιστική πείρα από την οργάνωση των απεργιακών μαχών της 1ης και της 14ης Οκτώβρη. Αναδείχθηκε η ανάγκη αυτή η πείρα να αξιοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην οργάνωση της πάλης των σωματείων.
Επόμενος μεγάλος σταθμός γίνεται ο αγωνιστικός εορτασμός της επετείου από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, με συγκέντρωση τη Δεύτερα 17 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Παράλληλα τα σωματεία προγραμματίζουν κινητοποιήσεις ενάντια στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, διατρανώνοντας ότι δεν θα ανεχτούν άλλες θυσίες για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.