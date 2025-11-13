ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που για τα κέρδη θυσιάζει τις ανάγκες μας

Μήνυμα κλιμάκωσης της αναμέτρησης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων και όλου του λαού στον βωμό του κέρδους στάλθηκε και από τη μαχητική σύσκεψη των εργατικών σωματείων που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα, έπειτα από κάλεσμα του

Στην αίθουσα των γραφείων του βρέθηκαν εκλεγμένοι συνδικαλιστές, εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με σκοπό να συντονίσουν τη δράση τους απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης - εργοδοσίας.

Την εισήγηση έκανε ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η αγωνιστική πείρα από την οργάνωση των απεργιακών μαχών της 1ης και της 14ης Οκτώβρη. Αναδείχθηκε η ανάγκη αυτή η πείρα να αξιοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην οργάνωση της πάλης των σωματείων.

Επόμενος μεγάλος σταθμός γίνεται ο αγωνιστικός εορτασμός της επετείου από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, με συγκέντρωση τη Δεύτερα 17 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Παράλληλα τα σωματεία προγραμματίζουν κινητοποιήσεις ενάντια στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, διατρανώνοντας ότι δεν θα ανεχτούν άλλες θυσίες για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.