Η μεγάλη παρακαταθήκη των πρόσφατων αγώνων είναι η εντολή για συνέχιση και γενίκευση της πάλης

Οι εργαζόμενοι έβαλαν τη δική τους σφραγίδα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των οργανώσεων που καλέσαμε στη σύσκεψη. Εχοντας εφόδιο τα βασικά συμπεράσματα από τις μεγάλες απεργιακές μάχες που δόθηκαν σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αιχμή τον νόμο για τον εργάσιμο χρόνο, το 13ωρο και την «ευελιξία», θέλουμε να δυναμώσουμε την προσπάθεια για κοινή δράση όλων των εργαζομένων, όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κόντρα στην πολιτική που μας γυρνάει αιώνες πίσω.

Στις μεγάλες απεργίες και τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 1ης και της 14ης του Οκτώβρη οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους έβαλαν τη δική τους σφραγίδα. Εβαλαν στο προσκήνιο τη διεκδίκηση σταθερού και συνεχούς ημερήσιου χρόνου δουλειάς, το δίκαιο και ρεαλιστικό αίτημα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Δεν μείναμε άπραγοι, σμπαραλιάσαμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων να περάσουν την άθλια προπαγάνδα τους, να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αναίμακτα.

Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν συνέχεια των αγώνων μας για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι των τελευταίων κυβερνήσεων, που εναρμονισμένοι με τις πολιτικές της ΕΕ ξηλώνουν ένα - ένα τα δικαιώματά μας. Είναι συνέχεια της πάλης σε κλάδους και δεκάδες χώρους δουλειάς για να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.





Η μαζικότητα των απεργιακών κινητοποιήσεων εξέφρασε την τεράστια αγανάκτηση που υπάρχει μέσα σε όλους μας, στους συναδέλφους από όλους τους κλάδους, τη νεολαία. Εκφράστηκε η οργή που προκαλούν τα εξαντλητικά ωράρια και οι χαμηλοί μισθοί, η φοροληστεία και η ακρίβεια, οι υπέρογκες δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση, στέγαση, οι μεγάλες θυσίες για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και η εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ένταση της καταστολής και από τη δράση ενός από τη φύση του εχθρικού για τον λαό κράτους.

Παρά τη λύσσα όσων προσπάθησαν να υπονομεύσουν τις απεργίες, όσων ακόμα προσπάθησαν να υποτιμήσουν την επιτυχία τους για να ρίξουν νερό στον μύλο της «αναποτελεσματικότητας των αγώνων» και να ποτίσουν τη γλάστρα της κυβερνητικής εναλλαγής, αποδείχθηκε και πάλι η ορθότητα της επιλογής να βαδίσουμε με σταθερή πυξίδα όλα αυτά τα χρόνια κόντρα στη στρατηγική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν, απευθυνόμενοι με εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και τις διεκδικήσεις που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ρεκόρ αποφάσεων συμμετοχής στην απεργία χωρίς απόφαση της ΓΣΕΕ, που στις 14 Οκτώβρη έφτασε τα 38 Εργατικά Κέντρα, εκ των οποίων ήταν όλα της Αττικής, δίπλα στις αποφάσεις 18 Ομοσπονδιών του ιδιωτικού τομέα αλλά και όλων των Ομοσπονδιών του δημόσιου, δίπλα στις εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Είναι η 5η πανελλαδική πανεργατική απεργία που γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια χωρίς απόφαση της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, κόντρα στον υπονομευτικό ρόλο των ηγετικών συνδικαλιστικών στελεχών των κομμάτων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που είτε έχουν ψηφίσει ως κυβέρνηση είτε έχουν στηρίξει ως αντιπολίτευση αυτά τα αντεργατικά εκτρώματα.

Να ενισχυθεί η γραμμή της συλλογικής δράσης και διεκδίκησης

Η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογική δράση και διεκδίκηση, και όχι στη γραμμή του συμβιβασμού, που στον βαθμό που κυριάρχησε σε μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις οι εργαζόμενοι βρέθηκαν ανέτοιμοι να αντισταθούν, όπως χαρακτηριστικά έγινε αυτές τις μέρες με τα ΕΛΤΑ, όπου η Ομοσπονδία έβαλε πλάτη στο να περάσει το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων. Την ντροπή αυτή των εργατοπατέρων ξεμπρόστιασε η κινητοποίηση του λαού σε όλη τη χώρα, που έστω και προσωρινά ανάγκασε την κυβέρνηση σε ελιγμό.

Για να μην πούμε για την ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία των ΣΣΕ που υπέγραψαν η πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδίας Επισιτισμού - Τουρισμού και η πλειοψηφία στο αντίστοιχο Σωματείο της Ρόδου, που συμφώνησαν στην κατάργηση έστω και αυτής της 11ωρης ξεκούρασης και τους ξεφτίλισε η Κεραμέως κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Τέτοια τραγωδία αντίστοιχα είναι και η ηγεσία των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ, με τα χαριεντίσματα στον Αδωνι και τις επιστολές όπως αυτή στα Γιαννιτσά για να εφαρμοστούν διπλοβάρδιες, καλώντας μάλιστα να μην τηρηθεί η 11ωρη ξεκούραση.

Πρέπει λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές που θέλουν να δυναμώσει το κίνημα και πιστεύουν στον αγώνα, να δουν ότι αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στα όργανα της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και αλλού είναι μέρος του προβλήματος και πρέπει να ξεπεραστούν. Μόνο με μια τέτοια προοπτική διαμορφώνονται προϋποθέσεις ώστε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να μην παγιδεύεται στα παζάρια για την αναζήτηση «μεσσιών» που θα μας λύσουν τα προβλήματα. Αλλωστε η διαφορά στα σωματεία, στα Εργατικά Κέντρα και στις Ομοσπονδίες όπου άλλαξε ο συσχετισμός είναι όπως της μέρας με τη νύχτα.

Η μεγάλη παρακαταθήκη των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος είναι εντολή να συνεχίσουμε τον αγώνα μας!

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει και να γενικευτεί. Διότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα έχουν τη δύναμη να τον ακυρώσουν στην πράξη, όπως έκαναν και με άλλους νόμους. Ο αγώνας για να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να αυξηθούν οι μισθοί, σε συνδυασμό με τη διεκδίκηση όλων των δίκαιων αιτημάτων των σωματείων, πρέπει να κλιμακωθεί.

Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που αναπτύχθηκαν στα συνδικάτα μας, τις νέες εγγραφές που έγιναν αυτές τις μέρες, τους εκατοντάδες νέους απεργούς, κυρίως νέα παιδιά που για πρώτη φορά έκαναν αυτό το σημαντικό βήμα στον αγώνα, για να δημιουργηθούν νέα επιχειρησιακά σωματεία, νέες σωματειακές επιτροπές, παραρτήματα, ό,τι υπηρετεί καλύτερα - ανάλογα με τον χώρο ή την περιοχή - την οργάνωση των εργαζομένων.

Ολα τα ΔΣ των οργανώσεών μας να βάλουμε σχέδιο, να το συζητήσουμε με τη μεγάλη μάζα των συναδέλφων μας. Να αξιοποιήσουμε όλες τις μορφές του αγώνα - απεργίες, στάσεις εργασίας, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.λπ.

Ηδη ζεσταίνονται οι μηχανές για μεγάλες μάχες σε πολλούς κλάδους. Ηδη μετά τις απεργίες του Οκτώβρη έχουν γίνει κινητοποιήσεις που δίνουν το στίγμα: Το μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Η απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, κόντρα στην αθλιότητα της κυβέρνησης που έχει μετατρέψει τη δημόσια Υγεία σε πεδίο κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Χαιρετίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στα πανεπιστήμια να μην εφαρμοστεί ο νόμος για τη διαγραφή των φοιτητών. Επίσης τα σωματεία των εκπαιδευτικών που βγαίνουν στον δρόμο στις αρχές Δεκέμβρη, φέρνοντας στο προσκήνιο τα δικαιώματα αυτών και των μαθητών τους, κόντρα στην απαράδεκτη προσπάθεια του υπουργείου να επιβάλει τρεις χρονιές πανελλήνιες εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο, την ίδια στιγμή που αφήνει τα σχολεία υποστελεχωμένα, με σοβαρά κενά και με τα ολοήμερα να υπολειτουργούν.

Μπροστά μας είναι η νέα κλαδική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των οικοδόμων στις 10 Δεκέμβρη, για να επιβάλουν ως υποχρεωτική τη Συλλογική τους Σύμβαση και να υλοποιήσουν και άλλα αιτήματά τους.

Τη σκυτάλη των αγωνιστικών κινητοποιήσεων μέσα στον Δεκέμβρη παίρνουν και τα σωματεία των συνταξιούχων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να διεκδικήσουν και να πετύχουν την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Πανεργατικό συλλαλητήριο ενάντια στον πολεμικό προϋπολογισμό

Προετοιμάζουμε τη δική μας απάντηση στον νέο πολεμικό κρατικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό φοροληστείας για τον λαό, χτυπήματος του δικαιώματός του για δωρεάν Υγεία και Παιδεία και ενίσχυσης για τα μονοπώλια. Η απάντησή μας δεν είναι η καταγγελία του, αλλά η οργάνωση της πάλης ενάντια στις συνέπειες που φέρνει.

Στον προγραμματισμό νέων απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκονται επίσης, για τον Γενάρη, το Εργατικό Κέντρο στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά, για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, αλλά και το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής μαζί με δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία για υπογραφή τοπικής ΣΣΕ.

Δουλεύουμε καθημερινά για να προετοιμάσουμε πανεργατικό συλλαλητήριο τις ημέρες συζήτησης του πολεμικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Αποκαλύπτουμε τα επικίνδυνα σχέδια της κυβέρνησης, που εμπλέκουν τον λαό μας πιο βαθιά στα αιματοβαμμένα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που ξεκληρίζονται από αυτά. Σε κάθε χώρο δουλειάς να αξιοποιηθεί το βίντεο - οδοιπορικό από την αποστολή αλληλεγγύης της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την απεργιακή κινητοποίηση που οργανώνουν συνδικάτα λιμενεργατών σε όλη την Ευρώπη τον Γενάρη, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο».

Απευθύνουμε κάλεσμα σε Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, σωματεία, μαζικούς φορείς, να συμμετέχουν στην κατάθεση στεφανιών στο Πολυτεχνείο, τιμώντας την επέτειο για τα 52 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό, με ραντεβού στην πλατεία Κάνιγγος την Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Συμμετέχουμε μαζικά στην κορύφωση των εκδηλώσεων με τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη.

Τα εργατικά συνδικάτα στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και της ΚΑΠ, για προστασία του εισοδήματός τους, για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα που καταναλώνονται από τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες, κόντρα στην ακρίβεια και στη λεηλασία του εισοδήματός μας.

Οι ενεργειακές συμφωνίες γεννούν νέες ανησυχίες για τον λαό

Κανείς εφησυχασμός από τις συμφωνίες για τη μοιρασιά των ενεργειακών πηγών της χώρας στα μεγάλα μονοπώλια και την προώθηση της μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό κόμβο. Η εξέλιξη αυτή γεννά καινούργιες ανησυχίες για τον λαό μας, μετατρέπει τη χώρα μας σε στόχο των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και δεν εξασφαλίζει στο ελάχιστο φτηνή Ενέργεια και καύσιμα για τον λαό. Η χθεσινή (σ.σ. προχθεσινή) επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη αντιμετώπισε τις οξυμένες κινητοποιήσεις των αγροτών, που πληρώνουν το πετρέλαιο σε διπλάσια τιμή απ' ό,τι οι εφοπλιστές και τα γεράκια του πολέμου. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει ακόμα πιο αποφασιστικά ο αγώνας για ρεύμα φτηνό για τον λαό, με πλαφόν στην τιμή του και κατάργηση του ΦΠΑ και όλων των άλλων έμμεσων φόρων. Να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες.

Η ζωή μας δεν χωρά στα κέρδη τους και στα αιματοβαμμένα τους παιχνίδια. Η ανάπτυξη όλων αυτών των αγώνων πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πανελλαδικού εργατικού - λαϊκού κινήματος που δεν θα συμβιβάζεται με τα ψίχουλα, ούτε θα παζαρεύει στα στημένα παιχνίδια του «κοινωνικού διαλόγου». Το 2026 συμπληρώνονται 140 χρόνια από την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για την καθιέρωση του 8ώρου. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξαναγυρίσουμε στον Μεσαίωνα. Εχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας να αφήσουμε μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε να γίνει χρονιά νέων μεγάλων αναμετρήσεων και κατακτήσεων.

Νέα αγωνιστική απάντηση αν η κυβέρνηση φέρει το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ

Προετοιμαζόμαστε για νέα αγωνιστική απάντηση αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να φέρει νέο νόμο για τις ΣΣΕ, στην προσαρμογή τους στην Οδηγία της ΕΕ που έχει κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Κριτήριο που έχει νομοθετηθεί και με αυτό εξετάζονται ήδη οι κλαδικές ΣΣΕ από το Συμβούλιο Εργασίας, ώστε να γίνουν υποχρεωτικής εφαρμογής. Σε αυτό το κριτήριο θέλουν να προσθέσουν τη δυνατότητα να διαμορφώνονται μέσω και των ΣΣΕ οικονομικές ζώνες, δυνατότητες ευελιξίας για τους ομίλους σχετικά με το αν θα είναι υποχρεωμένοι να τις εφαρμόσουν, επικαλούμενοι τις λεγόμενες ιδιαιτερότητες.

Θέλουν να επιβληθούν οι απαιτήσεις του κεφαλαίου για υπογραφή ΣΣΕ με ακόμα χειρότερους όρους, τους οποίους πολλοί έχουν δημοσιοποιήσει, όπως οι ξενοδόχοι, που στη διαβούλευση του υπουργείου επίσημα ζήτησαν την κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, την αύξηση του ετήσιου ορίου υπερωριών και άλλα απαράδεκτα. Μάλιστα, ήδη η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ έχουν μπει στη διαδικασία να προετοιμάσουν με τις συναντήσεις τους το έδαφος για να το πλασάρουν καλύτερα.

Ενταση της ταξικής αλληλεγγύης

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι διώκονται για τη δράση τους, όπως ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Μάρκος Μπεκρής, για την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη προς τον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, τους αγωνιστές εκπαιδευτικούς που αντιδρούν στα μέτρα καταστολής και άλλους διωκόμενους αγωνιστές. Αυτοί που προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής στους εργαζόμενους θα σπάσουν τα μούτρα τους.

Κανένας μόνος. Κανένας εργάτης να μη νιώσει αβοήθητος. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, ιδιαίτερα τον επόμενο μήνα πλησιάζοντας οι γιορτές, με εκδηλώσεις, με δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων, με ένα πιάτο φαΐ που μπορούμε να το μοιραστούμε. Οπως λένε και οι συναγωνιστές καλλιτέχνες, να είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνατοί, με μια φωνή, για να μπορούμε να νικάμε!