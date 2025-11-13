ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ, 13η - 14η ΣΥΝΤΑΞΗ

Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα

Μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και πορεία στους δρόμους της Πάτρας πραγματοποίησαν χθες συνταξιουχικά σωματεία από τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) και τα νησιά της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις συγκεντρώσεις που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, οι απόμαχοι της δουλειάς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σχεδόν όλων των ταμείων απαίτησαν με πυγμή ουσιαστική αύξηση των συντάξεων μετά τις συνεχείς περικοπές που βιώνουν εδώ και πάνω από 15 χρόνια, καταβολή αναδρομικών 13ης και 14ης σύνταξης, μέτρα τώρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δωρεάν Υγεία και φάρμακα, άμεση στελέχωση όλων των δημόσιων δομών Υγείας με όλο το αναγκαίο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

«Φτάνει πια στην εξαθλίωση», τόνισαν, βάζοντας στο στόχαστρο το εχθρικό για τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού κράτος, και επισημαίνοντας την ανάγκη να δυναμώσει το κίνημα που όχι μόνο θα βάζει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική αλλά διεκδικεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων.

Κατήγγειλαν δε ότι την ώρα που δίνονται δεκάδες δισ. ευρώ για την πολεμική οικονομία και προετοιμασία για τους σκοπούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ οι συνταξιούχοι και συνολικά ο λαός βιώνουν περικοπές, ενώ κάλεσαν και σε κλιμάκωση της πάλης, με σταθμό και τα αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη, του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου.

Στη Λάρισα από όλη τη Θεσσαλία

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων βρέθηκαν αντιπροσωπείες τουκαι τηςμε επικεφαλής τον πρόεδροκαι τον αντιδήμαρχοαντίστοιχα.

Με τη συμμετοχή συνταξιούχων από τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε μαζικό και μαχητικό πανθεσσαλικό συλλαλητήριο χθες στη Λάρισα.

Συγκροτημένοι στα μπλοκ των σωματείων τους απαίτησαν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την κοροϊδία της κυβέρνησης.

Τα παραπάνω αναδείχθηκαν και στους χαιρετισμούς που έγιναν από τους εκπροσώπους των συνταξιούχων οργανώσεων στη συγκέντρωση, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο αγώνας των συνταξιούχων θα συνεχιστεί, διεκδικώντας όλα τα δίκαια αιτήματά μας, με νέες κινητοποιήσεις για μέτρα για την Υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενάντια στην ακρίβεια.

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί εναντίον μας από την ΕΕ και τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και τα "γεράκια" των ιμπεριαλιστών, που μας λένε πώς να χρηματοδοτήσουν τους αιματοβαμμένους πολέμους τους από τον δικό μας μόχθο».

Τη στήριξή τους στον αγώνα των συνταξιούχων εξέφρασαν το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Σύλλογος Ιατρών ΕΣΥ και Ειδικευόμενων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η Ενωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας.

Ακολούθησε δυναμική πορεία στο κέντρο της πόλης, με τους συνταξιούχους να βροντοφωνάζουν συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για συντάξεις και Υγεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» και «Με αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση».

Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις

Οι περιφερειακές πανελλαδικές συγκεντρώσεις των συνταξιούχων συνεχίζονται σήμερα και αύριο ως εξής:

Σήμερα Πέμπτη:

- Στην Κοζάνη, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, οι συνταξιούχοι της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Νάουσα, Εδεσσα, Βέροια, Καστοριά, Φλώρινα, Γιαννιτσά, Σκύδρα, Γρεβενά).

- Στην Τρίπολη, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πετρινού, οι συνταξιούχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την Αργολίδα, από τα εξής σημεία: 9 π.μ. ΟΤΕ Ναυπλίου, 9.15 π.μ. πλατεία Νέας Κίου και 9.30 μ.μ. σταθμός ΟΣΕ Αργους.

Αύριο Παρασκευή:

- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 10.30 π.μ. στο Πάρκο Ακαδημίας, οι συνταξιούχοι της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Καβάλα, Δράμα).

- Στις Σέρρες, στις 11 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας, οι συνταξιούχοι της Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πολύγυρος, Νιγρίτα, Κατερίνη).

- Στην Πρέβεζα, στις 10.30 π.μ. στα παλιά ΚΤΕΛ, οι συνταξιούχοι της Ηπείρου (Πρέβεζα, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Αρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα).