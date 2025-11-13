Η συνέλευση της Ενωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Τη Δευτέρα 24 Νοέμβρη, στις 4.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση της Ενωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας μετά από κάλεσμα του ΔΣ, η οποία θα έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα. Ωρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 16.00, ενώ την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης αναμένεται να κηρυχθεί 4ωρη στάση εργασίας, 16.30 - 20.30. Να σημειωθεί ότι η πρώτη σύγκληση της συνέλευσης έγινε τη Δευτέρα 10/11, ενώ η δεύτερη σύγκληση γίνεται μία βδομάδα μετά. Η τελευταία και οριστική σύγκληση της διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για τη Δευτέρα 24 Νοέμβρη στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και ώρα 16.30.