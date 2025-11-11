4η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ - CELAC

Διάλογος για «πολυμερή απάντηση στις πολλαπλές προκλήσεις»

«Βούληση να εμβαθύνουμε τους ιστορικούς δεσμούς που μας ενώνουν, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολυμερής προσέγγιση αμφισβητείται παντού στον κόσμο, υπάρχει δε συνεχής ανάγκη για μια πιο δίκαιη, ισότιμη και δημοκρατική διεθνή τάξη» εξέφρασαν ΕΕ και CELAC (Κοινότητα Χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) κατά την 4η Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε την Κυριακή, στη Σάντα Μάρτα της Κολομβίας.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μία περίοδο μεγάλης όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στη Λατινική Αμερική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της Βενεζουέλας, του Παναμά κ.ά.

Σε αυτές τις συνθήκες η ΕΕ επιχειρεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δικών της μονοπωλίων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΕ, η Κοινή Δήλωση της Συνόδου τονίζει μεταξύ άλλων ότι «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για την επέκταση και την εμβάθυνση του δικτύου εμπορικών συμφωνιών μεταξύ των δύο περιοχών μας», ενώ χαρακτηρίστηκε σημαντική η από κοινού προώθηση μέτρων για τη «μείωση των εμπορικών εντάσεων», τη «διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου», τη «βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές», αλλά και θέματα όπως η «εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας» κ.τ.λ.

Την τελευταία δεκαετία το εμπόριο αγαθών με τη CELAC έχει σημειώσει αύξηση άνω του 52% και οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται με τις εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Από κοινού, η ΕΕ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αντιπροσωπεύουν το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 21% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα, δήλωσε ότι «στον σημερινό πολυπολικό κόσμο χρειάζεται πολυμερής απάντηση στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», υποστηρίζοντας ότι η Σύνοδος «θα μας επιτρέψει να συσφίξουμε τον φυσικό δεσμό μας, να αναπτυχθούμε από κοινού και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον».

Σημειωτέον ότι με φόντο τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας για το προβάδισμα στην Κεντρική Αμερική και παγκόσμιους εμπορικούς διαύλους που την διασχίζουν, οι υπογράφοντες την Δήλωση, τονίζουν πως «αναγνωρίζουμε την ανάγκη διατήρησης της ουδετερότητας της Διώρυγας του Παναμά για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, το εμπόριο και την διεθνή συνεργασία».

Ακόμα, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ διευρύνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, η Δήλωση αναφέρεται και στη «σημασία της ασφάλειας της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας στην Καραϊβική», χωρίς ωστόσο να γίνει ρητή αναφορά στα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπολύει η Ουάσιγκτον εναντίον σκαφών στην περιοχή στο όνομα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών». Εκφράστηκε αόριστα μόνο η «αντίθεση» στη «χρήση ή στην απειλή χρήσης ισχύος και σε κάθε δράση που δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Οπως δήλωσε η επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ο λόγος που δεν γίνεται ρητή αναφορά στις ΗΠΑ είναι ότι «απλούστατα δεν καταφέραμε να συμφωνήσουν οι χώρες».

Ακόμα Βενεζουέλα και Νικαράγουα φέρονται να μην υπέγραψαν την Δήλωση διαφωνώντας με την αναφορά στη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία καταδικάζει «τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον της Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζει να προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο».

Μεταξύ άλλων σχολιάστηκε πως από τα 33 μέλη της CELAC και τα 27 της ΕΕ, μόνο εννιά εκπροσωπήθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων.

Νέο στρατιωτικό πλήγμα από τις ΗΠΑ

Ολα αυτά ενώ ανέβηκαν σε 76 τα άτομα που έχουν σκοτωθεί σε στρατιωτικά πλήγματα που συνεχίζουν οι ΗΠΑ στα ανοικτά της Βενεζουέλας, καθώς και στον ανατολικό Ειρηνικό στο όνομα της «αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών».

Το νέο πλήγμα στον ανατολικό Ειρηνικό έκανε γνωστό χτες ο υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε τον θάνατο 6 ανθρώπων ενώ ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για δύο σκάφη για τα οποία «ήταν γνωστό ότι σχετίζονται με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και κινούνταν σε καθιερωμένη διαδρομή των καρτέλ».