ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Αιματηρή μετεκλογική καταστολή και εκατοντάδες συλλήψεις

Ιδιαίτερα τεταμένη παραμένει η μετεκλογική κατάσταση στην Τανζανία, την τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγό χρυσού στην Αφρική και τη μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει κοιτάσματα του πολύτιμου λίθου τανζανίτη.

Η Σάμια Σούλου Χασάν, η οποία έχει αναλάβει την προεδρία της χώρας από το 2021, ορκίστηκε ξανά πρόεδρος στις 3 Νοέμβρη, μετά την «καθολική» νίκη της στις εκλογές της 29ης Οκτώβρη, στις οποίες ανακοινώθηκε ότι έλαβε το 98% των ψήφων...

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε εκλογές βίας, νοθείας και αποκλεισμών, ενώ μετά τις εκλογές ακολούθησε εκτεταμένη βίαιη κρατική καταστολή κατά υποστηρικτών της αντιπολίτευσης.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλές εκατοντάδες νεκρούς (ακόμη και 1.000), μολονότι οι αρχές επιβεβαιώνουν επισήμως τον θάνατο μόνο 10 πολιτών.

Πάνω από 200 είναι οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για «προδοσία», ενώ το Σάββατο συνελήφθη ο αναπληρωτής γγ του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema, Αμάνι Γκολούγκουα. Παράλληλα οι αρχές αναζητούν και άλλα στελέχη του κόμματος μεταξύ των οποίων τον γγ Τζον Μνίικα και την επικεφαλής επικοινωνίας, Μπρέντα Ρούπια.