ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Εμπνέει την πάλη μας για έναν κόσμο χωρίς ταξική εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Στην ανακοίνωσή της ηγια το κοσμοϊστορικό αυτό γεγονός υπογραμμίζει:

«Πριν 108 χρόνια η Νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης φώτισε τη δύναμη της επαναστατικής ταξικής πάλης και άνοιξε τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ανασφάλεια, φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία της ανθρωπότητας, έφερε στο προσκήνιο μια ανώτερη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, που αντιτίθεται ριζικά στους προηγούμενους εκμεταλλευτικούς σχηματισμούς.

Με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και τη συμμετοχή των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα στην κοινωνική εξέλιξη, με σημαντικά κοινωνικά επιτεύγματα για τους λαούς.

Σήμερα, που η ανθρωπότητα ματώνει και σπαράσσεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις το 1ο Διάταγμα "Για την Ειρήνη" της νέας επαναστατικής εξουσίας των Σοβιέτ αναδεικνύει και συμβολικά τον δρόμο που οι λαοί πρέπει να χαράξουν με την πάλη τους.

Γνωρίζουμε πως σήμερα δρούμε σε έναν ιδιαίτερα αρνητικό συσχετισμό δύναμης, αλλά δεν υποτασσόμαστε σε αυτόν. Αλλωστε όλη η ιστορία της Οκτωβριανής Επανάστασης και ό,τι προηγήθηκε αποδεικνύουν ότι ο αρνητικός συσχετισμός δεν είναι αιώνιος και αμετάβλητος. Η εργατική τάξη σε συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα έχει τη δύναμη και μπορεί να τον ανατρέψει!

Ο ρους της ιστορίας δεν μπορεί να αντιστραφεί, η εποχή μας συνεχίζει να είναι αυτή του περάσματος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, για αυτό απορρίπτουμε κάθε μορφή διαχείρισης του εκμεταλλευτικού συστήματος, τη ρεφορμιστική πολιτική συμβιβασμού που στοχεύει στη διαχείριση και αναπαραγωγή του εκμεταλλευτικού συστήματος και ρίχνουμε όλες τις δυνάμεις μας στη συγκέντρωση δυνάμεων για την επαναστατική ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος.

Η νικηφόρα Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, που μας εμπνέει, χάραξε ανεξίτηλα τον δρόμο για το ιστορικό πέρασμα της ανθρωπότητας "από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας".

Ο αγώνας μας για να μπορέσει η εργατική τάξη να αποτινάξει τα δεσμά της εκμετάλλευσης και να ανατρέψει το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα και να οικοδομήσει τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία συνεχίζεται!».