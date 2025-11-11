ΙΣΡΑΗΛ - ΓΑΖΑ

Με νέες σφαγές προχωράει το σχέδιο Τραμπ για προτεκτοράτο

Κλιμακώνονται οι καθημερινές τρομοκρατικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατά των περίπου 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και οι εντεινόμενες επιθέσεις Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Με τον γνωστό κυνισμό ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε χτες τη δολοφονία ακόμη δύο Παλαιστινίων αμάχων (το ένα παιδί) στην πόλη Χαν Γιούνις της νότιας Γάζας, με τον ισχυρισμό πως έθεταν «απειλή».

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων που μετέδωσε χτες το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 69.176 και των τραυματιών σε 170.690.

Ο αγώνας επιβίωσης των αμάχων στη διαλυμένη Γάζα παραμένει καθημερινός «Γολγοθάς», καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται μόνο από το μεθοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και χτες περιορίστηκε σε 276 φορτηγά, από τα περίπου 600 που υποτίθεται πως θα εισέρχονταν από την έναρξη της εύθραυστης «εκεχειρίας» της 10ης Οκτώβρη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν - με την υποστήριξη των ΗΠΑ - να αρνούνται την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας φορτηγών της οργάνωσης αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, UNRWA. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε χτες στο «Al Jazeera» πως περίπου 5.000 φορτηγά γεμάτα βοήθεια παραμένουν στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Ν. Γάζα αλλά εμποδίζονται να εισέλθουν στην περιοχή.

Επιθέσεις «ρουτίνας» και στη Δυτική Οχθη

Τον δικό τους «Γολγοθά» ανεβαίνουν παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Ο στρατός και οι έποικοι συνέχισαν χτες τις επιθέσεις σε αγρότες, κτηνοτρόφους, δασκάλους. Το Σάββατο καταγράφηκε νέα επίθεση εποίκων σε δύο εργαζόμενους του πρακτορείου Reuters, που ενώ κάλυπταν τη συγκομιδή ελιάς σε ελαιώνα κατεχόμενης περιοχής από τους Παλαιστίνιους δέχθηκαν βίαια χτυπήματα στο κεφάλι από εποίκους.

Παράλληλα, χτες, για τρίτο 24ωρο, οι κατοχικές δυνάμεις συνέχισαν τις στρατιωτικές ασκήσεις ευρείας κλίμακας σε περιοχές της Δυτικής Οχθης με τη συμμετοχή χερσαίων, αεροπορικών δυνάμεων και κομάντος.

Γουίτκοφ και Κούσνερ ξανά στο Ισραήλ

Στο φόντο των σχεδιασμών της «επόμενης μέρας» οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβεν Γουίτκοφ βρίσκονται από την Κυριακή στο Ισραήλ συναντώντας χτες στην Ιερουσαλήμ τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης είναι τα επόμενα στάδια του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, όπως η συγκρότηση της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» και το σκληρό παζάρι που εκτυλίσσεται εδώ και λίγες μέρες με αφορμή την τύχη 100 έως 200 μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί σε τούνελ της πόλης Χαν Γιούνις στη Νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντρόσιαν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφέρθηκε στη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τονίζοντας πως συζήτησαν «την πρώτη φάση, στην οποία βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή, με στόχο την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων μας, όπως και το μέλλον της δεύτερης φάσης αυτού του σχεδίου, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και την εγγύηση πως η Χαμάς δεν θα έχει πλέον κανέναν ρόλο να διαδραματίσει στο μέλλον της Γάζας». Η ίδια τόνισε με νόημα πως «οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα» λαμβάνεται σε συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο μεταξύ η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε πως υποστηρίζει αμερικανικό σχέδιο απόφασης που προωθείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα, που ζητά εξουσιοδότηση για μία πολυεθνική αποστολή θητείας δύο ετών στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ για την περιοχή και το οποίο θα έχει αποκλειστική ευθύνη για τη συγκέντρωση και διανομή πόρων για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για διάφορα προγράμματα «οικονομικής ανάπτυξης».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» οι διαπραγματεύσεις εκτιμώνται δύσκολες και σύνθετες λόγω της αβέβαιης κατάστασης που επικρατεί επί του εδάφους της Γάζας, που κατέχεται κατά 53% από τον ισραηλινό στρατό.

Στο θέμα αυτό αναφέρθηκαν χτες Ισραηλινοί αξιωματούχοι που δεν κατονομάστηκαν και οι οποίοι δήλωσαν στην εφημερίδα «The Times of Israel» ότι όποια απόφαση ληφθεί για το θέμα θα ληφθεί «σε συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Μετά τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα Β', που είχε αναγγείλει προ βδομάδων με συνέντευξη στο BBC πως η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ, ήρθε η σειρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποφύγουν τη συμμετοχή σε αυτό το σχέδιο.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του σαουδαραβικού δικτύου «Al Arabiya», η (υπό αμερικανικό συντονισμό) πολυεθνική δύναμη που επιχειρείται να συγκροτηθεί πιθανώς να απαρτίζεται από Αιγύπτιους και Καταριανούς στρατιώτες. Η επιθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν και Τούρκοι στρατιωτικοί προσκρούσει στην άρνηση της σημερινής κυβέρνησης στο Ισραήλ. Ο υπουργός Αμυνας Ισράελ Κατς μάλιστα δήλωσε πως «ο Ερντογάν μπορεί να δει τη Γάζα μόνο από τα κιάλια».

Είχε προηγηθεί δε η απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης (το Σάββατο) να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά 37 ανώτατων Ισραηλινών αξιωματούχων με την κατηγορία της γενοκτονίας, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, ο υπουργός Αμυνας Ι. Κατς, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο γενικός επιτελάρχης, υποστράτηγος Ε. Ζαμίρ.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται στο Παρίσι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογο, Εμανουέλ Μακρόν, στο φόντο της πρόσφατης αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από τη Γαλλία.

Ρόλος της Τουρκίας στον απεγκλωβισμό μαχητών της Χαμάς

Παρά τις επιφανειακά τεταμένες σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την κυβέρνηση του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν να αναλάβει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες απεγκλωβισμού 100 έως 200 μαχητών της Χαμάς, που βρίσκονται σε σήραγγα της νότιας πόλης Χαν Γιούνις εδώ και μέρες.

Η Χαμάς ζητά τα 200 ένοπλα μέλη της να μπορέσουν να περάσουν με ασφάλεια στις περιοχές του θύλακα που ελέγχει η οργάνωση, κάτι που οι ΗΠΑ φαίνονται έτοιμες να αποδεχθούν αλλά απορρίπτει το Ισραήλ. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν ενθάρρυνε την παλαιστινιακή οργάνωση να παραδώσει την Κυριακή τη σορό του 23χρονου Ισραηλινού στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν, που είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του στρατού στη Γάζα το 2014.

Μετά την παράδοση του πτώματος του Γκόλντιν, οι Ισραηλινοί παρέδωσαν τα πτώματα 15 Παλαιστινίων (ως όφειλαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας). Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι πάντως επισήμαναν χτες πως από τα 315 πτώματα Παλαιστινίων που παραδόθηκαν από τους Ισραηλινούς αφότου ξεκίνησε η εκεχειρία στις 10/10, μόνο τα 92 έγινε δυνατό να ταυτοποιηθούν και να αναγνωριστούν.

Πλέον απομένουν να παραδοθούν τα πτώματα άλλων τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού ομήρου.

Στο μεταξύ χτες στην ισραηλινή βουλή, Κνέσετ, επρόκειτο να γίνει αργότερα το βράδυ η πρώτη ανάγνωση νομοσχεδίου που προωθεί ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ι.Μπ. Γκβιρ με στόχο τη θανατική ποινή και εκτέλεση Παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί για τον θάνατο Εβραίων πολιτών.