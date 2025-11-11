ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

«Στρατηγική σχέση» ειδικά σε «Αμυνα» και Ενέργεια

«Επίσκεψη εργασίας» στο Ισραήλ έκανε την Κυριακή ο Κύπριος ΥΠΕΞπου μάλιστα ξεκίνησε από το «Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center, CMCC) της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Κιριατ Γκατ (σ.σ. νότια του Ισραήλ)». Με φόντο πολύπλευρα παζάρια για να αναλάβει η Λευκωσία ενεργότερο ρόλο στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς του κράτους - δολοφόνου αλλά και γενικά του αμερικανοΝΑΤΟικού άξονα, η Λευκωσία ανακοίνωσε για τη συνάντηση του Κόμπου με τον Ισραηλινό ομόλογό του,ότι «υπήρξε ενημέρωση σε σχέση με τις ενέργειες υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Trump». Ακόμα, «επισημάνθηκε ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ διεθνών εταίρων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επί του πεδίου, στη βάση και των σχετικών έξι προτάσεων που υπέβαλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ Ελ Σεΐχ» κατά την πρόσφατη μάζωξη που φιλοξένησε η Αίγυπτος για τη μοιρασιά «αντιτρομοκρατικών» ρόλων και στόχων «ανοικοδόμησης», με διακύβευμα και τη συμβολή όλης της περιοχής στην «ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία».

Καθόλου τυχαία, ειδική συζήτηση έγινε και για τις «προοπτικές που διανοίγονται μέσα από την υλοποίηση του IMEC (India-Middle East-Europe Corridor)», καθώς και για τις «επιπτώσεις των πρόσφατων περιφερειακών εξελίξεων στην ασφάλεια και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου», συνολικά «για την πορεία του σχήματος "3+1" (Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ) με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», που ιεραρχείται ως εργαλείο απόκρουσης των ρωσικών και κινεζικών μονοπωλίων στην περιφέρεια. Τέλος, εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ - Ισραήλ, όπως και οι προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που ξεκινά 1η Γενάρη 2026.

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο ο Κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος «διατηρεί μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία καλύπτει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ειδικά στους τομείς της Ενέργειας, της Αμυνας και του Εμπορίου», ενώ υπογράμμισε ότι «φυσικά και συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, με έμφαση και (...) την ανάγκη υλοποίησης του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ».