Συνεχίζονται τα παζάρια γύρω από τηνστηνπαράλληλα με τις σφοδρές μάχες, ενώ στο τραπέζι παραμένει σταθερά η πυρηνική απειλή.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ - που φέρεται να είχε μια έντονη συνομιλία με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, η οποία οδήγησε τελικά στην αναβολή της συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη - δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας για να γίνει «ειρήνη» στην Ουκρανία.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη διάψευση από πλευράς Κρεμλίνου της φημολογίας που ανέφερε ότι ο Λαβρόφ έχασε την εύνοια του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν, μετά το πάγωμα των προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνάντησης κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν είναι απαραίτητο», είπε.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων ότι εξετάζουν πρόταση του Προέδρου Πούτιν για διατήρηση των περιορισμών που ορίζονται στη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Οπλων (New START) πέραν της εκπνοής της ισχύος της τον Φλεβάρη του 2026.

Προηγουμένως ο Πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς που ορίζει η συνθήκη για ένα έτος μετά την εκπνοή της ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανταποκριθούν και οι ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εντολής που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πούτιν, σχετικά με την προετοιμασία προτάσεων για μία πιθανή ρωσική πυρηνική δοκιμή ως αντίδραση στην ανακοίνωση του Τραμπ.

Πάντως το ρωσικό ΥΠΕΞ έχει ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με την εντολή Τραμπ για επανεκκίνηση της διαδικασίας πυρηνικών όπλων μετά από μια παύση 33 ετών. Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμαστικές πτήσεις πυραύλων με πυρηνική ικανότητα ή επανάληψη δοκιμών που περιλαμβάνουν πυρηνικές εκρήξεις.

«Αν πρόκειται για το δεύτερο, τότε αυτό θα δημιουργήσει αρνητική δυναμική και θα προκαλέσει αντίδραση από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», ανακοίνωσε η Μόσχα.

Εξαίρεση για την Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο

Στα πολύπλευρα παζάρια η Ενέργεια - μεταξύ άλλων - βρίσκεται στο επίκεντρο και απασχόλησε τη συνάντηση του Ντ. Τραμπ με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Β. Ορμπαν την περασμένη βδομάδα στην Ουάσιγκτον, με τη Βουδαπέστη να ζητά εξαίρεση για ένα έτος από τις αμερικανικές κυρώσεις επί του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες «Lukoil» και «Rosneft» απειλούν και όσους αγοράζουν πετρέλαιο από αυτές.

Επιπλέον η Ουγγαρία δεσμεύτηκε να αγοράσει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ με συμβάσεις αξίας περίπου 600 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Ορμπαν ισχυρίστηκε ότι η χώρα του έλαβε επ' αόριστον εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις εισαγωγές που κάνει μέσω του αγωγού φυσικού αερίου TurkStream και του αγωγού πετρελαίου Druzhba: «Δεν υπάρχουν κυρώσεις που θα περιόριζαν τον ανεφοδιασμό της Ουγγαρίας μέσω αυτών των οδών ή θα τον καθιστούσαν ακριβότερο. Αυτή η εξαίρεση είναι γενική και δεν έχει χρονικό όριο», είπε. Ομως ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η εξαίρεση ισχύει μόνο για έναν χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, η Ουγγαρία αγόρασε το 2024 το 74% του αερίου της και το 86% του πετρελαίου από τη Ρωσία. Το Ταμείο προειδοποίησε ότι μόνο η απεξάρτηση της ΕΕ συνολικά από το ρωσικό φυσικό αέριο θα στοίχιζε στην Ουγγαρία πάνω από το 4% του ΑΕΠ της.

Σύμφωνα με τον Ορμπαν, η Ουγγαρία εξασφάλισε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για μια «οικονομική ασπίδα» για την προστασία της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών της: «Σε περίπτωση εξωτερικών επιθέσεων κατά της Ουγγαρίας ή του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, οι Αμερικανοί έδωσαν τον λόγο τους ότι θα υπερασπιστούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ουγγαρίας».

Βέλγιο: Drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Τρία drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Doel στο Βέλγιο το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας Ενέργειας Engie.

Δεν υπήρξε καμία επίδραση στη λειτουργία του σταθμού και οι αρχές έχουν ενημερωθεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Λιέγης επίσης στο Βέλγιο διακόπηκαν προσωρινά το βράδυ της Κυριακής λόγω της ανίχνευσης ενός drone, το τελευταίο σε μια σειρά διακοπών που σχετίζονται με drones τις τελευταίες ημέρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις στα πρόθυρα κατάληψης του Ποκρόφσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα της τελικής κατάληψης της πόλης Ποκρόφσκ στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, οδεύοντας στη μεγαλύτερη νίκη για τη Μόσχα από το 2023.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περίπου 170.000 στρατιώτες στην περιοχή για να ενισχύσει την επίθεση.

Η πτώση του Ποκρόφσκ μοιάζει πλέον σχεδόν αναπόφευκτη, σύμφωνα με μαρτυρίες από το πεδίο που επικαλείται το CNN. Η πόλη έχει σημαντική στρατηγική αξία, καθώς βρίσκεται σε μια διασταύρωση αρκετών σημαντικών οδικών αρτηριών, που οδηγούν στο Ντονέτσκ και την Κοστιαντίνοβκα στα ανατολικά και στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια στα δυτικά.

Οι μάχες μέσα στην πόλη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες και αναφέρονται βαριές απώλειες για τις ρωσικές δυνάμεις που την πολιορκούν από το περασμένο καλοκαίρι.

Μαζική ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους έγινε το Σάββατο στην Ουκρανία, όπου μπήκαν στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων υποσταθμοί που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα δύο πυρηνικούς σταθμούς, του Χμελνίτσκι και του Ρίβνε, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ ζήτησε έκτακτη σύνοδο του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και κάλεσε την Κίνα και την Ινδία να ασκήσουν πιέσεις στη Ρωσία για να σταματήσει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί «ένα καταστροφικό συμβάν».

Αντίστοιχα οι ρωσικές δυνάμεις κατηγορούν συχνά το Κίεβο για επιθέσεις στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Το Κίεβο ενέτεινε τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με drones και πυραύλους εντός της Ρωσίας, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και εφοδιαστικούς κόμβους.

Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν 71 drones της Ουκρανίας τη νύχτα της Κυριακής, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας.

Δύο περιφέρειες της Ρωσίας που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 οι κάτοικοι που έμειναν χωρίς ρεύμα.

Γερμανία: Σχεδιάζει αγορές οπλικών συστημάτων 3 δισ. ευρώ

Νέες αγορές οπλικών συστημάτων αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση, με τα εμπιστευτικού χαρακτήρα έγγραφα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή, η οποία θα αποφασίσει αύριο σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το «Bloomberg».

Αλλά και η γερμανική «Handelsblatt» μετέδωσε πως πρόκειται για 20 επιθετικά ελικόπτερα από την «Airbus», αξίας σχεδόν 1 δισ. ευρώ, 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης από τη γερμανική «Hensoldt» και την ελληνική «Theon International» αξίας επίσης 1 δισ. και επιπλέον πυραύλους εδάφους - αέρος IRIS-T SLM από την εταιρία «Diehl» Γερμανίας, κόστους 1,2 δισ.

Τον περασμένο μήνα το κοινοβούλιο ενέκρινε 18 «αμυντικά» προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκριθούν και νέες συμβάσεις έως το τέλος του έτους.

ΗΠΑ: Επιδιώκουν να φέρουν την παραγωγή drones στη χώρα

Αλλά και ο αμερικανικός στρατός εξοπλίζεται και σκοπεύει να αγοράσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο drones τα επόμενα δύο με τρία χρόνια και θα μπορούσε να αγοράσει από μισό εκατομμύριο έως εκατομμύρια drones ετησίως τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Συγκριτικά, σήμερα ο αμερικανικός στρατός αποκτά περίπου 50.000 drones ετησίως.

Ο Ντρίσκολ ανέφερε πως οι ΗΠΑ αντλούν διδάγματα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την πρωτοφανή ανάπτυξη drones.

Η Ουκρανία και η Ρωσία παράγουν περίπου 4 εκατ. drones ετησίως, αλλά η Κίνα είναι πιθανώς σε θέση να παράγει περισσότερο από το διπλάσιο αυτού του αριθμού, είπε ο Ντρίσκολ.

Σημείωσε ότι προτεραιότητά του είναι να φέρει τις ΗΠΑ σε θέση να παράγουν αρκετά drones για οποιονδήποτε μελλοντικό πόλεμο, τονώνοντας την εγχώρια παραγωγή όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων, από κινητήρες και αισθητήρες έως μπαταρίες και πλακέτες κυκλωμάτων. Σήμερα, μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής το υλοποιεί η Κίνα.

«Αναμένουμε ότι σε ένα ή δύο χρόνια από σήμερα, θα γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης θα είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε μια εφοδιαστική αλυσίδα που θα είναι αρκετά ισχυρή και μεγάλη, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσα drones χρειαζόμαστε», τόνισε.