Συνάντηση Σαράα - Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Τον τζιχαντιστή «μεταβατικό Πρόεδρο» της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα (Τζολάνι ως πολέμαρχος) υποδέχτηκε χθες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας περαιτέρω συνεργασία με στόχο την προώθηση ευρύτερων αμερικανικών γεωπολιτικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ χαιρετήθηκε στην κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου με τον υποτιθέμενο πρώην εχθρό του και έκαναν κοινές δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι αίρει τις κυρώσεις του σκληρού «νόμου Καίσαρα», που προκαλούσε οικονομική ασφυξία στη Συρία επί προεδρίας Μπασάρ Ασαντ, διατηρώντας για 180 μέρες κάποιες διατάξεις που αφορούν τις συναλλαγές της συριακής κυβέρνησης με Ρωσία και Ιράν.

Πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σαράα στον Λευκό Οίκο ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος τους στη Συρία, δήλωσε πως ο τζιχαντιστής «Πρόεδρος» θα μπορούσε να υπογράψει μια συμφωνία «προσχώρησης» στην υπό αμερικανική ηγεσία «συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους».

Σύμφωνα δε με δηλώσεις Σύρου αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατά την επίσκεψη Σαράα στις ΗΠΑ - που ξεκίνησε το Σάββατο - θα μπορούσε να υπογραφεί και συμφωνία για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης κοντά στη Δαμασκό, τάχα για «συντονισμό» της «ανθρωπιστικής βοήθειας» και της «παρατήρησης εξελίξεων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ», ενώ δεν αποκλείεται η αναζήτηση χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Συρίας (ύψους εκατοντάδων δισ. δολαρίων) από αμερικανικά μονοπώλια. Στα πλάνα συνεργασίας Ουάσιγκτον - Δαμασκού εντάσσεται και το παζάρι σε σχέση με την πιθανή επίτευξη συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Συρίας - Ισραήλ, ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών (στο φόντο της κατάκτησης σημαντικών συριακών εδαφών από το Ισραήλ).

Την Παρασκευή, ένα 24ωρο πριν την άφιξη του τζιχαντιστή «Προέδρου» στην Ουάσιγκτον για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Σύρου ηγέτη στις ΗΠΑ από το 1946, το Στέιτ Ντιπάρμεντ ήρε το όνομα του Σαράα από τη μαύρη λίστα των κυρώσεων, συνεκτιμώντας την προθυμία του να «συνεργαστεί» στον εντοπισμό Αμερικανών αγνοούμενων στη Συρία και στην «εξάλειψη» οποιωνδήποτε στοιχείων χημικών όπλων.

Πριν την έναρξη της επίσημης επίσκεψης του Σαράα στην Ουάσιγκτον έγιναν συναντήσεις με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχων ...και ένας αγώνα μπάσκετ με τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ και τον επικεφαλής του «συνασπισμού των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους», Κέβιν Λάμπερτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαράα επιχειρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς προηγήθηκαν στα μέσα Οκτώβρη επίσημη επίσκεψή του στη Μόσχα και συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν, όπου ο Σαράα εμφανίστηκε διαλλακτικός στο θέμα της παραμονής ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, στο όνομα των πολυετών στενών διμερών σχέσεων.