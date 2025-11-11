ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Παραιτήσεις στο BBC για μοντάζ παραποίησης ομιλίας του Τραμπ

Παραιτήσεις και τριγμούς στα ανώτατα κλιμάκια διοίκησης του BBC προκαλεί η επιβεβαίωση της ύπαρξης παραπλανητικού μοντάζ σε ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama», όπου φαινόταν να ενθαρρύνει ανοιχτά τα έκτροπα στο Καπιτώλιο τον Γενάρη του 2021.

Πληροφορίες που δημοσίευσε την Παρασκευή η βρετανική εφημερίδα «Telegraph» αναφέρουν ότι το επίμαχο επεισόδιο της εκπομπής «Panorama», που προβλήθηκε μια βδομάδα πριν τις αμερικανικές εκλογές του Νοέμβρη του 2024, παρουσίαζε τον Τραμπ να λέει ότι θα κατέβαινε στον δρόμο με όσους συμμετείχαν στα έκτροπα «για να πολεμήσουν λυσσαλέα» («fight like hell»), απαλείφοντας το κάλεσμά του σε «ειρηνική και πατριωτική» διαμαρτυρία.

Το παραποιημένο απόσπασμα εντοπίστηκε σε έκθεση που έγραψε πρώην μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του BBC και κυκλοφόρησε σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Εκεί αναφέρεται επίσης ότι παραγωγοί του «Panorama» μόνταραν αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ, κάνοντάς τον να φαίνεται ότι «είπε πράγματα που δεν είπε ποτέ».

Η έκθεση τόνιζε επίσης ότι υψηλόβαθμα στελέχη και ο πρόεδρος του BBC αγνόησαν τις εσωτερικές καταγγελίες για παραβίαση δημοσιογραφικών προτύπων.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονη αντίδραση στον Λευκό Οίκο, με την εκπρόσωπό του, Κ. Λέβιτ, να κατηγορεί το BBC για «σκόπιμη παραπλάνηση».

Ακολούθησαν οι παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες.

Ο Τραμπ τόνισε πως «πρόκειται για πολύ ανέντιμους ανθρώπους, που προσπάθησαν να ανέβουν στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών».

Αργότερα χτες έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αγωγή το BBC, απαιτώντας μέσω επιστολής που έστειλε στο κανάλι να ανακαλέσει μέχρι τις 14 Νοέμβρη «τις ψευδείς, συκοφαντικές, δυσφημιστικές και εμπρηστικές δηλώσεις» σε βάρος του, διαφορετικά θα διεκδικήσει αποζημίωση 1 δισ. δολαρίων.

Πληροφορίες της εφημερίδας «New York Times», που επικαλείται την επιστολή Τραμπ στο βρετανικό δίκτυο, αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ζητούνται απόσυρση του επίμαχου ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama» και δημόσια συγγνώμη.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, παραδέχτηκε από την πλευρά του με επιστολή του προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων ότι «ο τρόπος που επεξεργάστηκε» η εκπομπή «Panorama» την ομιλία «έδωσε την εντύπωση άμεσης προτροπής σε βία», αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η διοίκηση προσπάθησε να συγκαλύψει το θέμα.