ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Διαδηλώσεις και απεργία κατά της σφοδρής αντεργατικής επίθεσης

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Λισαβόνα το Σάββατο κατά των αντεργατικών σχεδίων της κυβέρνησης, ενώ η CGTP, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, προκήρυξε γενική απεργία την 11η Δεκέμβρη.

Η CGTP ανέφερε ότι περίπου 100.000 διαδηλωτές κατέλαβαν την κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας και κατήγγειλε το αντεργατικό νομοσχέδιο, που θα αναθεωρήσει πάνω από 100 άρθρα του Εργατικού Δικαίου, σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να ευνοήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Στην Πορτογαλία πάνω από το 50% των εργαζομένων αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ τον μήνα, ο δε κατώτατος μισθός είναι στα 870 ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, η «μεταρρύθμιση» έχει σκοπό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της πορτογαλικής καπιταλιστικής οικονομίας, να ενισχυθoύν η παραγωγικότητα και η «ευελιξία» στην αγορά εργασίας.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η μείωση των ορίων όσον αφορά την πρόσληψη υπεργολάβων, η χαλάρωση των διαδικασιών ως προς τις απολύσεις και η μεγαλύτερη «ευελιξία» στα ωράρια εργασίας ως προς τις υπερωρίες και τα «σπαστά».

Με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές θα γίνει ευκολότερο για τους εργοδότες να απολύουν εργαζομένους «για βάσιμο λόγο».

Επίσης, οι περιορισμοί στην εξωτερική ανάθεση εργασιών θα χαλαρώσουν και οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν «ατομικές τράπεζες χρόνου», ένα εργαλείο για να αυξηθούν οι υπερωρίες μέχρι και 2 επιπλέον ώρες τη μέρα, με ανώτατο όριο τις 150 ώρες ετησίως.

Ο Μοντενέγκρο αναμένεται να εξασφαλίσει την υιοθέτηση του νομοσχεδίου με τις ψήφους της κεντροδεξιάς Δημοκρατικής Συμμαχίας και του ακροδεξιού Chega.