Συμβιβαστικό νομοσχέδιο για προσωρινή άρση του shutdown

Σε συμβιβαστική φόρμουλα για προσωρινό τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ (shutdown) με στόχο τη χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 κατέληξε το βράδυ της Κυριακής η Γερουσία. Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά μετά την υποστήριξη μίας κρίσιμης μάζας οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών (Ντικ Ντέρμπιν, Κάθριν Κορτέζ Μάστο, Τζον Φέτερμαν, Μάγκι Χασάν, Ζαν Σαχίν, Τιμ Κέιν, Τζάκι Ρόζεν και Ανγκους Κινγκ). Ο μοναδικός Ρεπουμπλικάνος που καταψήφισε το νομοσχέδιο αυτό ήταν ο Ραντ Πολ.

Προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία κρατικών και δημόσιων υπηρεσιών έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 με αντάλλαγμα τη μελλοντική ψηφοφορία για την επέκταση των κρατικών επιδοτήσεων δισ. δολαρίων στα μονοπώλια των ασφαλιστικών εταιρειών στο πλαίσιο του λεγόμενου Affordable Care Act (Obamacare).

Στο σύστημα Obamacare αντιτίθενται πολλοί Ρεπουμπλικάνοι και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρώντας πως ευνοεί τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Τραμπ το Σάββατο με ανάρτησή του στο Truth Social πρότεινε τα χρήματα του κράτους για ασφαλιστικές ιατρικές υπηρεσίες να δοθούν κατευθείαν στους Αμερικανούς φορολογούμενους, θεωρώντας πως έτσι θα είναι σε θέση να επιλέξουν το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Επίσης, προβλέπει την επανέναρξη πληρωμών και την καταβολή καθυστερούμενων μισθών σε δημόσιους υπαλλήλους που τέθηκαν σε υποχρεωτική αργία κατά τη διάρκεια του shutdown, «ξεπάγωμα» των κρατικών πληρωμών σε πολιτειακές και τοπικές αρχές για διάφορες υπηρεσίες, επιστροφή των απολυθέντων δημοσίων υπαλλήλων στις θέσεις τους, απαγόρευση της απόλυσης ομοσπονδιακών εργαζομένων έως τις 30/1/2026.

Το νομοσχέδιο για τον προσωρινό τερματισμό του shutdown (που ξεκίνησε την 1η Οκτώβρη και ήδη θεωρείται το μεγαλύτερο σε διάρκεια στη νεότερη Ιστορία των ΗΠΑ) προωθείται πλέον για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι επιπτώσεις του shutdown ήταν βαριές για εκατομμύρια Αμερικανούς, ιδιαίτερα στους φτωχότερους, καθώς διακόπηκε η καταβολή επιδομάτων, τροφίμων και άλλων επιδομάτων πρόνοιας, για τα εκατομμύρια απλήρωτους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ πολύωρες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων σημειώθηκαν σε εκατοντάδες αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω της αναγκαστικής αργίας μεταξύ άλλων και των υπαλλήλων στο τμήμα εναέριου ελέγχου της κυκλοφορίας αεροπλάνων.

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλη τη χώρα την Παρασκευή, οι οποίες είναι πενταπλάσιες σε σύγκριση με αυτές της Πέμπτης. Σύμφωνα δε με το FlightAware, οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να ακυρώνουν εφεξής 9.000 πτήσεις καθημερινά, ώσπου να αρθεί οριστικά το shutdown.