ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΑΕ

Στα όριά τους οι εργαζόμενοι από την εντατικοποίηση και την ασφυκτική πίεση

Τις τραγικές συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας στον Ομιλο ΟΤΕ ΑΕ και την ανάγκη άμεσων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων φέρνει στο επίκεντρο η Σωματειακή Επιτροπή του ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης στον ΟΤΕ.

Με δεδομένο ότι αυτές τις μέρες δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μη συζητάει για το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο, με οργή για το τι φέρνει στη ζωή του, οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ περιγράφουν το δικό τους παράδειγμα και προβάλλουν τις διεκδικήσεις τους.

«Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ ζούμε ήδη τις συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας, με τα καθήκοντα και το αντικείμενο να αλλάζουν και να εμπλουτίζονται με βάση τις ανάγκες της διοίκησης μέρα με τη μέρα, με την πίεση για πωλήσεις και χρόνους εξυπηρέτησης να χτυπάει "κόκκινο", με αποτέλεσμα να πληθαίνουν τα περιστατικά, όπως έρχονται να επιβεβαιώσουν ένα ακόμα κρούσμα κρίσης πανικού και άλλα τόσα που μπορεί να μην καταγράφονται καν, καθώς και άλλα ζητήματα που προκύπτουν εκτός από την ψυχική υγεία των εργαζομένων, μυοσκελετικά, καρδιακά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αναδεικνύουν μάλιστα ότι δεν υπάρχει καν το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό που να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων στον συγκεκριμένο χώρο, αφού σε εκατοντάδες εργαζόμενους αναλογεί μία και μοναδική νοσηλεύτρια. Επίσης δεν υπάρχει καθημερινά γιατρός Εργασίας στο μέγαρο της Καρόλου Ντηλ, αλλά την ίδια στιγμή η διοίκηση του ΟΤΕ εξακολουθεί να προχωρά σε φιέστες για το «well-being» («ευ ζην») μία φορά τον χρόνο, με διατροφολόγους και μασάζ!

«Την ώρα που η κερδοφορία του Ομίλου αυξάνεται, η ζωή μας χειροτερεύει. Η κατάσταση επιδεινώνεται συνολικά και τα προβλήματα θα εμφανιστούν μπροστά μας αν δεν τα αντιμετωπίσουμε ΤΩΡΑ! Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να είναι μόνος του, οργανωνόμαστε στο κλαδικό μας Σωματείο, το ΣΕΤΗΠ», είναι το κάλεσμα που απευθύνει η Σωματειακή Επιτροπή.

Και, στο φόντο της παραπάνω τραγικής κατάστασης, απαιτεί: Πρόσληψη του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, με βάση τις ανάγκες εργασίας που διευρύνονται όλο και περισσότερο, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στους εργαζόμενους. Ανθρώπινα ωράρια, όχι προγράμματα που αλλάζουν καθημερινά. Προσαρμοσμένα ρεπό, όχι σπαστά μέσα στη βδομάδα. Αυξήσεις των μισθών με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων, τέρμα πια στο αιώνιο κυνηγητό για το μπόνους.

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΕΤΗΠ

Σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση με στόχο ένα ακόμα πιο μαζικό, ακόμα πιο δυνατό σωματείο προχωρά το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης την Κυριακή 2 Νοέμβρη, στις 11 π.μ. στο ΕΚΘ.

Στον χώρο θα λειτουργεί παιδότοπος για τα παιδιά των εργαζομένων.