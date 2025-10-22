ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ «FULGOR» ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Ωμή εργοδοτική τρομοκρατία για να πάψουν η δράση και η διεκδίκηση των εργαζομένων

Εργολάβος απειλεί με απόλυση όσους ψηφίσουν στις εκλογές του Σωματείου! Λίγες μέρες πριν απολύθηκε εργαζόμενος επειδή απήργησε

Την προπαγάνδα της κυβέρνησης περί «ελευθερίας» των εργαζομένων και ...ισχυροποίησης της θέσης τους, όπως έλεγε μόλις την περασμένη βδομάδα με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο - έκτρωμα, κάνει θρύψαλα ένα ακόμα κρούσμα απροκάλυπτης εργοδοτικής τρομοκρατίας.

Ο λόγος για το εργοστάσιο της «Fulgor» (Ομιλος Στασινόπουλου - ΒΙΟΧΑΛΚΟ) στην Κόρινθο, όπου πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή, δύο μόλις μέρες μετά την απεργία.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, εργαζόμενοι που δουλεύουν στο ίδιο εργοστάσιο μέσω του συνεργείου ΑΓΑΤΣΑΣ δέχτηκαν απειλές ότι «θα απολυθούν αν ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές του επιχειρησιακού Σωματείου της "Fulgor"».

Την καταγγελία αυτή κάνει η ΔΑΣ που δραστηριοποιείται στο επιχειρησιακό Σωματείο, οι εκλογές του οποίου ξεκινούν σήμερα. Οπως σημειώνει, «με εκβιασμούς και τελεσίγραφα να "αποσυρθούν" από το αναφαίρετο δικαίωμά τους να συμμετέχουν στις εκλογές του Σωματείου τους, όπως την προηγούμενη φορά, ο εργολάβος ΑΓΑΤΣΑΣ προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, να βάλει εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση».

Η ΔΑΣ αναφέρεται ακόμα στην πρόσφατη απόλυση που έγινε στο εργοστάσιο, την Πέμπτη 16/10, δύο μέρες μετά την απεργία, τονίζοντας ότι «ήταν 100% εκδικητική και είχε σκοπό να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους εργαζομένους του εργοστασίου ώστε να μη σηκώνουν κεφάλι, να μη διεκδικούν καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας».

Καλεί τους εργαζόμενους να μη φοβηθούν και να συμμετάσχουν μαζικά στις σημερινές αρχαιρεσίες, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι δεν τρομοκρατούνται. Ακόμα, καλεί το επιχειρησιακό Σωματείο να πάρει θέση και προειδοποιεί ότι αν εμποδιστεί η συμμετοχή εργαζομένων στις εκλογές, καθίστανται αυτόματα άκυρες και δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος στα δευτεροβάθμια όργανα.

Το ΠΑΜΕ

Την ωμή παρέμβαση της εργοδοσίας καταγγέλλει και το ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ακόμα απρόκλητη προσπάθεια παρέμβασης της εργοδοσίας στο αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στις εκλογές του Σωματείου τους.

«Κανένας εργαζόμενος να μη φοβηθεί! Να σπάσει στην πράξη η εργοδοτική τρομοκρατία! Στεκόμαστε δίπλα τους και μαζί τους!», ξεκαθαρίζει το ΠΑΜΕ και προσθέτει: «Οι εργαζόμενοι στη "Fulgor" έχουν τη δύναμη να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οργανωμένοι απέναντι στην εργοδοσία και στα στηρίγματά της μπορούν να επιβάλλουν κατακτήσεις, μπορούν να ακυρώνουν την τρομοκρατία και την επίθεση στα δικαιώματά τους».