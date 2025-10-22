ΔΡΑΜΑ

Υπέκυψε εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί βαριά σε λατομείο

Ενας ακόμα εργαζόμενος προστέθηκε στη μεγάλη λίστα των νεκρών εργατών εν ώρα εργασίας. Συγκεκριμένα, 45χρονος που δούλευε σε λατομείο της εταιρείας «Παυλίδη», στην περιοχή του Γρανίτη Δράμας, την Πέμπτη 16 Οκτώβρη - υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - έχασε τον έλεγχο του φορτηγού που οδηγούσε, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου το Σάββατο 18 Οκτώβρη δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα βαθιά της συλλυπητήρια εκφράζει η Τομεακή Επιτροπή Δράμας του ΚΚΕ, τονίζοντας: «Οργιζόμαστε αναλογιζόμενοι ότι το νέο έγκλημα έρχεται λίγες μέρες μετά την ψήφιση του εκτρωματικού νόμου της εξόντωσης των εργαζομένων, με τη θεσμοθέτηση του απάνθρωπου 13ωρου. Αναλογιζόμενοι πόσο ακόμα πιο συχνά σε τέτοιους χώρους δουλειάς θα θρηνεί η εργατική τάξη τα παιδιά της. Πόσες οικογένειες δεν θα ξαναβλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μετά το μεροκάματο του τρόμου. Πόσα τέτοια εργοδοτικά εγκλήματα δεν μπαίνουν στη μακρά λίστα των εργατικών "ατυχημάτων" - δυστυχημάτων, αποδιδόμενα σε παθολογικά αίτια και χαρακτηριζόμενα ως ...τροχαία, αλλοιώνοντας τα πραγματικά μεγέθη».

Να σημειωθεί ότι στα λατομεία της Δράμας συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των εργατικών «ατυχημάτων» και δυστυχημάτων - εργοδοτικών εγκλημάτων. «Συνυπεύθυνοι μαζί με τους εργοδότες που οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου είναι οι κυβερνήσεις, το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Οργάνωση του Κόμματος, προσθέτοντας πως «όσο συνεχίζεται η εντατικοποίηση της δουλειάς, όσο συνεχίζεται το καθεστώς όπου οι έλεγχοι είναι ελλιπείς έως ανύπαρκτοι, όσο τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια μπαίνουν στο ζύγι κόστους - οφέλους, τόσο θα συνεχίσουμε να μετράμε θύματα. Οι χαμένες ζωές θα συνεχίσουν να είναι τα τραγικά αποτελέσματα του συνεχούς και ανελέητου κυνηγιού του κέρδους».

Η ΤΕ Δράμας απαιτεί να διερευνηθούν τα αίτια του «ατυχήματος» και να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα ασφαλείας, αναδεικνύοντας ότι «η καπιταλιστική ανάπτυξη απειλεί την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων, όπως απειλεί και τα εργασιακά δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις και το εισόδημά τους. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες και οι ένοχοι, και όχι στην "ατομική ευθύνη" και στους "κακούς χειρισμούς" εργαζομένων».

«Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που μπορούν να σπάσουν την τρομοκρατία και τον φόβο. Η δύναμή τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ίδιας της ζωής τους είναι στα χέρια τους, στην οργάνωσή τους, στη διεκδίκηση όλων των απαραίτητων όρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Το ΚΚΕ θα είναι δίπλα τους με όλες τις δυνάμεις του», καταλήγει η ανακοίνωση του Κόμματος.

Τον πλήρη έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος απαιτεί και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων ν. Δράμας. Ζητά ακόμα να συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας με τη συμμετοχή των εργαζομένων, να καταγραφεί το σύνολο των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας και να γίνουν άμεσα οι παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Νεκρός 60χρονος οικοδόμος και στο Ηράκλειο

Ενα ακόμα δυστύχημα προστέθηκε στη λίστα των εκατοντάδων εργατικών «ατυχημάτων» που έχουν ως αποτέλεσμα το σακάτεμα και τον θάνατο εργαζομένων, αυτήν τη φορά στην Κρήτη. 60χρονος εργάτης οικοδομής, που δούλευε αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη, πέθανε κατά τη διάρκεια του μεροκάματου στο Ηράκλειο. Ο εργάτης δούλευε σε εργοτάξιο στην περιοχή του Γιόφυρου, όταν ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Αμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά για τον 60χρονο οικοδόμο.