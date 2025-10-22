ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Συντονίζονται πανελλαδικά για το εισόδημα και την επιβίωσή τους

Στα όρια της εξαθλίωσης βρίσκονται χιλιάδες βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι που πληρώνουν τις συνέπειες της ΚΑΠ και τα σκάνδαλα με τις επιδοτήσεις της ΕΕ, όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διοργανώνοντας συσκέψεις και πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις σε όλη τη χώρα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απαιτούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τον εμπαιγμό σε βάρος τους και να τους δοθούν εδώ και τώρα τα χρήματα που δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις, προγράμματα, αποζημιώσεις κ.ο.κ.

Την ίδια ώρα εκτεθειμένοι και χωρίς εισόδημα συνεχίζουν να βρίσκονται χιλιάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, αφού η ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων αντιμετώπισης ζωονόσων, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, από την κυβέρνηση και τις περιφερειακές αρχές, συνεχίζει να ξεκληρίζει καθημερινά κοπάδια.

Αυτά τα οξυμένα προβλήματα αλλά και η κλιμάκωση του αγώνα των βιοπαλαιστών με συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα πρόκειται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, την Παρασκευή 24 Οκτώβρη, στη 1 μ.μ. με διευρυμένη σύνθεση.

Συνεχίζονται οι αγωνιστικές διεργασίες σε όλη τη χώρα

Η δράση των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων αυτές τις μέρες συντονίζεται μέσα από τις συσκέψεις, αλλά και τις αγωνιστικές δράσεις που πραγματοποιούνται σε πόλεις και χωριά της χώρας από τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος πρώην δήμου Νέσσωνος και Ελάτειας καλεί τα μέλη του συλλόγου αλλά και όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής σε Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ. στη βιβλιοθήκη του Συκούριου Λάρισας.

Ανάλογη σύσκεψη προγραμματίζεται επίσης για την Πέμπτη στο Μούρεσι Πηλίου, στις 8 μ.μ. στο κατάστημα «Η Πλατεία», από τον Αγροτικό Σύλλογο Ζαγοράς και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

Στην Πρέβεζα, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣΠ) την Παρασκευή 24 Οκτώβρη, στις 11 π.μ. στον Λούρο, στο σημείο όπου στήνεται το μπλόκο, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Στη Φθιώτιδα, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούν σε συγκέντρωση διεκδίκησης και διαμαρτυρίας σήμερα Τετάρτη, στις 10 π.μ. έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας, όπου έχει οριστεί ένα ακόμη «αγροτοδικείο» σε βάρος αγωνιστών αγροτών.