ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Νέα «θηλιά» ετοιμάζεται για τα επιτόκια ρυθμιζόμενων δόσεων

«Θηλιά» στον λαιμό των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών χαρακτηρίζει το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων την επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας του Αρειου Πάγου, το έδαφος της οποίας προλειαίνουν διάφορα δημοσιεύματα.

Καλεί δε σε συνέντευξη Τύπου που θα δώσει η Επιτροπή κατά των πλειστηριασμών την οποία έχει συγκροτήσει, την Τετάρτη 29 Οκτώβρη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΓΕ (Βερανζέρου 1 - 4ος όροφος).

Η συγκεκριμένη απόφαση, που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, θα κρίνει τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου των ρυθμιζόμενων δόσεων των οφειλετών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, για την προστασία της κύριας κατοικίας τους. Οπως αναφέρει η Επιτροπή, «φαίνεται ότι ο Αρειος Πάγος σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση θα συνεχίσει να "αφουγκράζεται" τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, εκδίδοντας αποφάσεις εναρμονισμένες με τα συμφέροντά τους. Ολοι εξάλλου θυμόμαστε την προηγούμενη απόφαση - πρόκληση για τη νομιμοποίηση των servicers και funds.

Μόνο αθώα λοιπόν δεν ήταν η πρόσφατη διεξαγωγή του συνεδρίου με συνδιοργανωτές (χέρι - χέρι) τον Αρειο Πάγο, τον Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων και άλλα "θεσμικά όργανα", οι οποίοι δεν διστάζουν να συνδιαλέγονται ανοιχτά και δημόσια, όχι μόνο πίσω από κλειστές πόρτες».

Το Σωματείο απαιτεί να μη φέρουν άλλη μια απόφαση υπέρ των πιστωτών (τραπεζών, servicers και funds) «που ανοίγει τον δρόμο για τη βιαιότερη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος και την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας». Οπως εξηγεί, αν η απόφαση επιτρέψει τον υπολογισμό του τόκου επί του συνολικού ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και όχι επί του ποσού κάθε μηνιαίας δόσης «θα τριπλασιαστούν τα ποσά που θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν μηνιαίως οι οφειλέτες!», ενώ τυχόν αναδρομική ισχύς της απόφασης θα οδηγήσει σε συσσώρευση υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αναδεικνύοντας το ήδη ασφυκτικό περιβάλλον που επικρατεί για τα λαϊκά νοικοκυριά, το Σωματείο επισημαίνει ότι από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Επιτροπής, λίγους μήνες πριν, «δεχτήκαμε εκατοντάδες κλήσεις οφειλετών από όλα τα μέρη της χώρας, ενώ συναντηθήκαμε με ακόμα περισσότερους στην καθημερινή πάλη απέναντι στα αρπακτικά των εισπρακτικών εταιρειών. Οι νίκες μας μικρές, αλλά πολλές.

Από κοινού με άλλα εργατικά σωματεία και επιτροπές του ΠΑΜΕ συναντηθήκαμε έξω από σπίτια οφειλετών, αποτρέποντας τις εξώσεις λαϊκών οικογενειών και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι "μόνο ο λαός σώζει τα σπίτια του λαού". Ταυτόχρονα, με τις παρεμβάσεις μας έξω από τα γραφεία εισπρακτικών ("doValue", "Cepal" κ.λπ.) πετύχαμε την αναστολή πολλών πλειστηριασμών και τη διαμόρφωση βιώσιμων ρυθμίσεων υπέρ των οφειλετών».

Η ΟΒΣΑ

Την οργή της εκφράζει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, αφού servicers και funds εξασκούνται σε ...προειδοποιήσεις για το «δημοσιονομικό κόστος» μιας πιθανής απόφασης υπέρ των δανειοληπτών.

«Τον στόχο των διαφόρων "κορακιών" τον ξέρουμε καλά και οι μικροί επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι», τονίζει η ΟΒΣΑ. Οπως εξηγεί, «θέλουν να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ήδη υπάρχον αντιλαϊκό οπλοστάσιο που τους παρείχαν πρόθυμα οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσουν τις μπίζνες τους, αρπάζοντας τα σπίτια του λαού».

Και προειδοποιεί ότι «σε περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης, οι οφειλέτες θα οδηγηθούν εκ νέου σε αδυναμία πληρωμών, μιας και το ποσό της οφειλής και οι δόσεις τους θα αυξηθούν κατά πολύ. Αυτό θα οδηγήσει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά να χάσουν έστω αυτήν την υποτυπώδη προστασία της κατοικίας τους, κάτι που είναι διακαής πόθος όλων των "κορακιών"».