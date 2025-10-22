ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Αύριο η κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου

Σε κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του Γιάννη Οικονόμου, αντιπροέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, καλούν το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, αύριο Πέμπτη, στις 9 π.μ. στην κεντρική πύλη των δικαστηρίων (πρώην Ευελπίδων) ημέρα που εκδικάζεται σε βάρος του η απαράδεκτη μήνυση του τότε προέδρου της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Η μήνυση αφορά την παρέμβαση που είχαν πραγματοποιήσει τα ταξικά συνδικάτα πριν από 3 χρόνια εναντίον των απαράδεκτων διατάξεων που επιχείρησε να εφαρμόσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για να βρει τρόπους να πετσοκόψει τα επιδόματα των ανέργων. «Η προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων από την κυβέρνηση στόχο έχει να τρομοκρατήσει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων και του λαού», καθώς το μόνο «αδίκημα» του Γιάννη Αναγνώστου, τονίζει το Συνδικάτο, ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων.

«Το εργατικό κίνημα δεν τρομοκρατείται», τονίζει η Ομοσπονδία και προσθέτει πως οι αγώνες «θα φέρουν τα αποτελέσματα που προσδοκούμε και θα τσακίσουν την καταστολή της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και όλων εκείνων που θέλουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους υποταγμένους, για να υλοποιούν ανενόχλητοι τα σχέδιά τους».