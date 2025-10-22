ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«Κορδέλα» στην ιδιωτικοποίηση και των μεταμοσχεύσεων

Την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση και της επιστημονικής διαδικασίας της μεταμόσχευσης, με πλιάτσικο και ανατροπή εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο σύστημα Υγείας, «εγκαινίασαν» χτες ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, κόβοντας κορδέλα στις νέες υποδομές μιας σύγχρονης νοσοκομειακής επιχειρηματικής μονάδας, το Ωνάσειο Νοσοκομείο (Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και Ωνάσειο Παίδων).

Η κυβέρνηση όχι μόνο αρνήθηκε (όπως και οι προηγούμενες) να ικανοποιήσει το διαχρονικό αίτημα να περάσει το «Ωνάσειο» στην πλήρη ευθύνη και λειτουργία του κράτους και να παρέχει πραγματικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στον λαό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Αλλά, υλοποιεί τον νόμο 5161/2024 που ψήφισε πέρσι, με τον οποίο αφαίρεσε τον έλεγχο και την παρακολούθηση της μεταμόσχευσης οργάνων από τα τρία Δημόσια Εργαστήρια Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας δημόσιων νοσοκομείων (δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη), διαπιστευμένα για το έργο τους από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής, τα οποία εδώ και 40 χρόνια υποστηρίζουν πλήρως όλες τις Μονάδες Μεταμόσχευσης, καλύπτοντας σε πανελλαδική εμβέλεια το σύνολο των μεταμοσχεύσεων. Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 37 του συγκεκριμένου νόμου αναφέρονταν ότι «τα Εργαστήρια Ανοσολογίας / Ιστοσυμβατότητας της παρ. 4 λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα"», ανοίγοντας την πόρτα για την κατάργηση των δημόσιων Εργαστηρίων που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία ή τροποποιούνται ή τελικά αδειοδοτούνται νέα ως ΝΠΙΔ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια Υγεία.

Χθες ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι «μέχρι τα μέσα του 2026 θα λειτουργήσει και Ανοσολογικό Εργαστήριο, ώστε το νοσοκομείο να αποτελέσει πλήρως ολοκληρωμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων».

Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαχρονικά «στενής συνεργασίας του κράτους με το "Ωνάσειο"», το υπουργείο Υγείας δίνει με το νέο νομοσχέδιο (βλ. πάνω) το «πράσινο φως» για την απόσπαση Βιολόγων και Ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας των Μεταμοσχεύσεων για δύο χρόνια +2 επιπλέον έτη. Ενώ λοιπόν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες θα δουλεύουν για λογαριασμό του ΝΠΙΔ «Ωνασείου», η μισθοδοσία τους θα προέρχεται από τα νοσοκομεία προέλευσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα νοσοκομεία «Γεννηματάς» και «Ευαγγελισμός». Και για τη διενέργεια της απόσπασης του προσωπικού αρκεί μόνο η έγκριση του «Ωνασείου» «χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης»!

Αυτό είναι λοιπόν το ...«νοσοκομείο του μέλλοντος». Αντί να στελεχώσει και να αναπτύξει το δωρεάν δημόσιο δίκτυο μεταμόσχευσης και καρδιοχειρουργικής προς όφελος των ασθενών, παίρνει προσωπικό απ' αυτό και το περνάει στον επιχειρηματικό τομέα, που θα έχει την τεχνογνωσία, την καινοτομία, την πατέντα σε αυτό το κρίσιμο πεδίο, και θα τα αξιοποιεί με κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας και την παραπέρα έρευνα, ανάπτυξη των θεραπευτικών μεθόδων στην υπηρεσία του λαού.

ΕΙΝΑΠ: Πλιάτσικο στα δημόσια εργαστήρια

Την κατηγορηματική του αντίθεση στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που οδηγούν ουσιαστικά στην πλήρη εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας εκφράζει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, απαιτώντας την απόσυρση των διατάξεων που προβλέπουν τη μεταφορά προσωπικού και δραστηριοτήτων στο «Ωνάσειο» αλλά και την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δημόσιων εργαστηρίων Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του ΕΣΥ.

«Μετά την ψήφιση του Ν. 5161/2024, με τον οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα και μόνο Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας στο ΝΠΙΔ Ωνάσειο, καταργώντας τα δύο διαπιστευμένα δημόσια εργαστήρια των νοσοκομείων "Ευαγγελισμός" και "Γ. Γεννηματάς", έρχεται τώρα νέο νομοσχέδιο που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ και σε σχέση με το άρθρο 65, υπογραμμίζει: «Προβλέπει τη μετακίνηση ιατρών και βιολόγων του ΕΣΥ προς το "Ωνάσειο" - προκειμένου να στελεχωθεί το Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας - με απλή απόφαση του υπουργού Υγείας, χωρίς να έχει λόγο συμφωνίας ή αντίρρησης η Διοίκηση του δημόσιου νοσοκομείου, ενώ οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να μισθοδοτούνται από τα δημόσια νοσοκομεία. Πρακτικά αυτό ισοδυναμεί με "πλιάτσικο" των δημόσιων εργαστηρίων για την επιχείρηση του "Ωνάσειου"».

Η ΕΙΝΑΠ εξηγεί ότι η ρύθμιση αυτή αφαιρεί κρίσιμο επιστημονικό και εργασιακό αντικείμενο από τα δημόσια εργαστήρια που επί δεκαετίες στηρίζουν τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα. Επίσης, υπονομεύει τη λειτουργία του ΕΣΥ, στερώντας πολύτιμο και εξειδικευμένο προσωπικό από τα ήδη υποστελεχωμένα εργαστήρια. Αλλά, και αναιρεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας στους νέους γιατρούς και επιστήμονες, διακόπτοντας μια παράδοση 40 ετών επιστημονικής αριστείας.

Η ΕΙΝΑΠ ξεκαθαρίζει ότι η μεταφορά προσωπικού και δραστηριοτήτων από το ΕΣΥ σε ένα ΝΠΙΔ «συνιστά μεθοδευμένη αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος Υγείας, εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων, που αποτελεί ύψιστη πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης».