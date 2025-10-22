ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απεργούν σήμερα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης

Με 24ωρη απεργία απαντούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου Ηρακλείου Αττικής στην αδιαλλαξία της δημοτικής αρχής που προωθεί την ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης, πλήττοντας ευθέως δικαιώματα των εργαζομένων και των δημοτών.

Χτες οι εργαζόμενοι προχώρησαν μαζικά σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Το Σωματείο εξέφρασε την αντίθεση των εργαζομένων στην ιδιωτικοποίηση, ωστόσο αυτή υπερψηφίστηκε μόνο από την παράταξη της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια θα πάει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δίπλα στους εργαζόμενους βρέθηκαν το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής και η ΠΟΕ ΟΤΑ.

Απαντώντας στην εξέλιξη αυτή, ο Σύλλογος προχώρησε στη σημερινή απεργία, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας και νέα Γενική Συνέλευση για να καθορίσει την περαιτέρω δράση του. Μάλιστα, χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στη χτεσινή κινητοποίηση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν γίνεται δεκτή η ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης. Ωστόσο, σημειώνει, ψηφίστηκε η πρόταση με οριακή πλειοψηφία (5 υπέρ - 4 κατά), για σύναψη σύμβασης με ιδιώτη διάρκειας 2+1 ετών και κόστους ποσού 380.000 ευρώ τον χρόνο.

Ο Σύλλογος απαιτεί απόσυρση της εισήγησης ιδιωτικοποίησης της ανακύκλωσης, Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ασφαλή οχήματα.