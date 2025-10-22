ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ - «HELLENIC TRAIN»

Βρέχει ... σοβάδες στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης

Οι άσχημες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τουςτόσο στονήρθαν στην επιφάνεια για ακόμη μια φορά, το περασμένο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, στο κεντρικό μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από το ταβάνι, στον χώρο όπου βρίσκονται τα κανάλια εργασιών συντήρησης των μηχανών.

Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν εκτελούνταν εργασίες.

Μετά το συμβάν συγκλήθηκε συνέλευση των παρευρισκόμενων εργαζομένων και αποφασίστηκε η παύση κάθε εργασίας μέχρι να γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο.

Κάτω από την αποφασιστική στάση των εργαζομένων, η «Ηellenic Τrain» αναγκάστηκε να φέρει συνεργείο την επόμενη κιόλας μέρα που ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης της οροφής του κτιρίου.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα και συνεχίζουν να διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας.