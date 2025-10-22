Τετάρτη 22 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ - «HELLENIC TRAIN»
Βρέχει ... σοβάδες στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης

Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος
Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος
Οι άσχημες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στη «Hellenic Train» τόσο στον σιδηρόδρομο όσο και στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης ήρθαν στην επιφάνεια για ακόμη μια φορά, το περασμένο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, στο κεντρικό μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από το ταβάνι, στον χώρο όπου βρίσκονται τα κανάλια εργασιών συντήρησης των μηχανών.

Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν εκτελούνταν εργασίες.

Μετά το συμβάν συγκλήθηκε συνέλευση των παρευρισκόμενων εργαζομένων και αποφασίστηκε η παύση κάθε εργασίας μέχρι να γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο.

Κάτω από την αποφασιστική στάση των εργαζομένων, η «Ηellenic Τrain» αναγκάστηκε να φέρει συνεργείο την επόμενη κιόλας μέρα που ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης της οροφής του κτιρίου.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα και συνεχίζουν να διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ωμή εργοδοτική τρομοκρατία για να πάψουν η δράση και η διεκδίκηση των εργαζομένων
Υπέκυψε εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί βαριά σε λατομείο
Επιπλέον ώθηση στην επιχειρηματική δράση στα νοσοκομεία
 Συντονίζονται πανελλαδικά για το εισόδημα και την επιβίωσή τους
 Στα όριά τους οι εργαζόμενοι από την εντατικοποίηση και την ασφυκτική πίεση
 «Κορδέλα» στην ιδιωτικοποίηση και των μεταμοσχεύσεων
 Νέα «θηλιά» ετοιμάζεται για τα επιτόκια ρυθμιζόμενων δόσεων
 Κινητοποιήσεις αύριο στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου
 Απεργούν σήμερα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης
 Σήμερα το συλλαλητήριο των συνταξιούχων
 Για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρώτη και αυτοδύναμη η ΔΑΣ
 Αύριο η κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου
 Κατάπτυστη «φωτογραφική» διάταξη για τα λιβανιστήρια της κυβέρνησης
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ