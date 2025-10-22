Τετάρτη 22 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
Για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρώτη και αυτοδύναμη η ΔΑΣ

Με τις δυνάμεις της ΔΑΣ Δημοσίων Υπαλλήλων να αναδεικνύονται πρώτη δύναμη για τέταρτη συνεχόμενη φορά, και μάλιστα με αυτοδυναμία, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι αρχαιρεσίες των σωματείων στο Νομαρχιακό Τμήμα Κεφαλονιάς - Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ.

Στις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν αντιπρόσωποι σωματείων σχεδόν όλων των κλάδων του Δημοσίου (καθηγητές, δάσκαλοι, εργαζόμενοι στην Περιφέρεια, υγειονομικοί κ.ά.) και έδειξαν εμπιστοσύνη στις ταξικές δυνάμεις, οι οποίες έλαβαν το απόλυτο των ψήφων στο σύνολο των 17 αντιπροσώπων, έχοντας επίσης το απόλυτο των μελών στα μέλη του ΔΣ του Τμήματος.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ωμή εργοδοτική τρομοκρατία για να πάψουν η δράση και η διεκδίκηση των εργαζομένων
Υπέκυψε εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί βαριά σε λατομείο
Επιπλέον ώθηση στην επιχειρηματική δράση στα νοσοκομεία
 Συντονίζονται πανελλαδικά για το εισόδημα και την επιβίωσή τους
 Στα όριά τους οι εργαζόμενοι από την εντατικοποίηση και την ασφυκτική πίεση
 «Κορδέλα» στην ιδιωτικοποίηση και των μεταμοσχεύσεων
 Νέα «θηλιά» ετοιμάζεται για τα επιτόκια ρυθμιζόμενων δόσεων
Βρέχει ...σοβάδες στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης
 Κινητοποιήσεις αύριο στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου
 Απεργούν σήμερα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης
 Σήμερα το συλλαλητήριο των συνταξιούχων
 Αύριο η κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου
 Κατάπτυστη «φωτογραφική» διάταξη για τα λιβανιστήρια της κυβέρνησης
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ