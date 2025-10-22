ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρώτη και αυτοδύναμη η ΔΑΣ

Με τις δυνάμεις της ΔΑΣ Δημοσίων Υπαλλήλων να αναδεικνύονται πρώτη δύναμη για τέταρτη συνεχόμενη φορά, και μάλιστα με αυτοδυναμία, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι αρχαιρεσίες των σωματείων στο Νομαρχιακό Τμήμα Κεφαλονιάς - Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ.

Στις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν αντιπρόσωποι σωματείων σχεδόν όλων των κλάδων του Δημοσίου (καθηγητές, δάσκαλοι, εργαζόμενοι στην Περιφέρεια, υγειονομικοί κ.ά.) και έδειξαν εμπιστοσύνη στις ταξικές δυνάμεις, οι οποίες έλαβαν το απόλυτο των ψήφων στο σύνολο των 17 αντιπροσώπων, έχοντας επίσης το απόλυτο των μελών στα μέλη του ΔΣ του Τμήματος.