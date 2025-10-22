Τετάρτη 22 Οχτώβρη 2025
Κινητοποιήσεις αύριο στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου

Να μην περάσουν οι συγχωνεύσεις Τμημάτων και κλινικών

Δυναμώνει καθημερινά το κάλεσμα της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ) και των Σωματείων Εργαζομένων των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ενάντια στις συγχωνεύσεις Τμημάτων και στο κλείσιμο κλινικών μέσω των νέων οργανισμών, που πρέπει να συνταχθούν από τις διοικήσεις τους μέχρι 28 Νοέμβρη.

Στον νομό έχουν πραγματοποιηθεί δύο μαχητικές συσκέψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, με πρωτοβουλία της ΕΙΝΝΑΑ και των Σωματείων. Τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν οι υγειονομικοί αύριο Πέμπτη στα δύο Νοσοκομεία (12.30 μ.μ.) και στα αιτήματά τους έχουν εκφράσει μια σειρά εργατικοί και επιστημονικοί φορείς.

Συγκεκριμένα, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα τα Εργατικά Κέντρα των δύο πόλεων, το Σωματείο Οικοδόμων, το Νομαρχιακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας της ΑΔΕΔΥ, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου με δήλωση του προέδρου του, ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, τα Συνεργαζόμενα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δημοσίου, ΤΑΕ και ΣΑΣΑ Αιτωλοακαρνανίας, οι Σύλλογοι Ιατρών και Οδοντιάτρων Μεσολογγίου. Στη σύσκεψη στο Μεσολόγγι παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του δήμου στην κινητοποίηση, η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Βάνα Πατρινού, και άλλοι εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων.

Η κινητοποίηση των υγειονομικών έχει προκαλέσει και την κυβερνητική αντίδραση, με τον υπουργό «εμπορίου Υγείας» Αδ. Γεωργιάδη και τους τοπικούς βουλευτές της ΝΔ να δηλώνουν αόριστα ότι δεν θα γίνουν συγχωνεύσεις, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από την ΕΙΝΝΑΑ και τους Συλλόγους Εργαζομένων, επισημαίνοντας την ανάγκη απόσυρσης της σχετικής εγκυκλίου.

    

