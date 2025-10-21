ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Καμιά συγχώνευση τμημάτων και κλινικών στα Νοσοκομεία του νομού

Την έντονη αντίδρασή τους στους σχεδιασμούς συγχώνευσης κλινικών και τμημάτων των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου εκφράζουν τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων Αιτωλοακαρνανίας ΙΚΑ, Δημοσίου, ΤΑΕ, ΣΑΣΑ.

Τα Σωματεία καλούν στις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών της περιοχής την Πέμπτη 23/10 στη 1 μ.μ. με συγκεντρώσεις στα προαύλια των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων (όπου έχουν προκηρυχθεί και 3ωρες στάσεις εργασίας των γιατρών από την Ενωση), όπως επίσης στους ίδιους χώρους στο πλαίσιο της πανυγειονομικής απεργίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

«Δηλώνουμε ότι οι ανάγκες μας επιβάλλουν ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, των Νοσοκομείων με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, αύξηση της χρηματοδότησης, κατάργηση κάθε μορφής εμπορευματοποίησης του αγαθού της Υγείας και όχι η παραπέρα υποβάθμισή τους», σημειώνουν στο κάλεσμά τους τα Σωματεία, αναδεικνύοντας πως η κυβέρνηση και το κράτος από τη μία ανακοινώνουν πλεονάσματα και από την άλλη δεν μπορούμε το 2025 να έχουμε εξασφαλισμένη Υγεία.

«Δεν ανεχόμαστε να χρηματοδοτούνται οι πάσης φύσεως "αναξιοπαθούντες" επιχειρηματικοί όμιλοι, ακόμα και των πολεμικών εξοπλισμών, όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με εκατοντάδες εκατομμύρια από τη φοροαφαίμαξή μας, από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξής μας, που τις έχουμε δουλέψει, για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους και εμείς να έχουμε πενιχρά εισοδήματα, να μην μπορούμε να καλύψουμε ακόμα και βασικές μας ανάγκες», αναφέρουν, καλώντας κάθε συνταξιούχο να συμμετέχει μαζικά στις κινητοποιήσεις για να απαιτήσουν άμεση ενίσχυση με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων, για «Υγεία δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα».