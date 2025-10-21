Τρίτη 21 Οχτώβρη 2025
Παρέμβαση στην «Ellite» για να μη μείνει κανένας εργαζόμενος στον δρόμο

Κίνδυνος λουκέτου και απόλυσης 50 εργαζομένων

Παρέμβαση στο εργοστάσιο της «Πατραϊκής Χαρτοβιομηχανίας Ellite» για τους περίπου 50 εργαζόμενούς της που κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο, με τη δρομολόγηση του κλεισίματος της επιχείρησης, πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει η ιδιοκτησία της, ετοιμάζεται να κλείσει λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, αφήνοντας άνεργους τους εργατοϋπαλλήλους της, που ήδη μετρούν αρκετούς μήνες απλήρωτοι (από τρεις και περισσότερους). Την ίδια ώρα που η παραγωγή έχει σταματήσει και η εταιρεία επιδιώκει να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι την κατάσταση καλλιεργώντας μάλιστα και κλίμα αναμονής, αρκετοί αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αφού βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι, χωρίς ένσημα και χωρίς τη δυνατότητα να μπορούν πλέον να βρουν αλλού δουλειά.

Ηδη στο εργοστάσιο επικρατεί μεγάλος προβληματισμός για την επόμενη μέρα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν και με τις αοριστολογίες της εργοδοσίας τους. Μάλιστα, η τελευταία μιλά για «λύση» έως το τέλος του μήνα με νέο... επενδυτή, χωρίς να εξηγεί τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, τις οφειλές προς αυτούς, το μέλλον των ίδιων και των οικογενειών τους συνολικότερα, κάνοντας λόγο την ίδια ώρα για προβλήματα στον «ανταγωνισμό».

«Είμαστε στον "αέρα"», σημείωναν εργαζόμενοι, που τόνισαν την τεράστια ανασφάλεια και τη φθορά που βιώνουν. Με τις οφειλές της επιχείρησης προς αυτούς να μεγαλώνουν, την ώρα που οι υποχρεώσεις και τα έξοδά τους... τρέχουν, υπογράμμισαν τη μεγάλη ανάγκη να μην βιώσουν αντίστοιχα προβλήματα όπως της «Delica» στο παρελθόν, που έχοντας τεράστια κέρδη στον κλάδο έκλεισε, αφήνοντας τους εργαζόμενους άνεργους.

Επισημάνθηκε μάλιστα ότι οι ίδιοι έχουν βάλει «πλάτη» ακόμα και με εκ περιτροπής εργασία, ή περισσότερες ώρες δουλειάς όταν υπήρχε ανάγκη, ενώ στις πλάτες τους φορτώθηκαν με απολύσεις παλιότερα, μέτρα δηλαδή που εφαρμόστηκαν τάχα για να «σωθεί» ή να λειτουργήσει αποτελεσματικά η επιχείρηση.

Και από την παρέμβαση των συνδικαλιστών απαιτήθηκε να μη μείνει κανένας εργαζόμενος άνεργος, να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από όσα τους οφείλονται μισθολογικά και ασφαλιστικά. «Είτε κερδίζουν, είτε χάνουν οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι χάνουμε», αναφέρθηκε από τους συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δημήτρη Μαρμούτα, που στάθηκε και στις ευθύνες των έως και σήμερα κυβερνήσεων, που με το νομοθετικό τους πλαίσιο στηρίζουν συνολικότερα τους επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος εργαζομένων και λαού, είτε σε περίοδο ανάπτυξής τους, είτε σε περίοδο κρίσης. «Είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε, σε όποια κινητοποίηση θελήσετε να κάνετε», επισημάνθηκε και από τον πρόεδρο του κλαδικού Συνδικάτου Θανάση Χαραλαμπόπουλο, καλώντας σε οργάνωση του αγώνα.

Ταυτόχρονα μοιράστηκε η ανακοίνωση του κλαδικού Συνδικάτου που μεταξύ άλλων απαιτεί να εξοφληθούν όλα τα δεδουλευμένα, τόσο στους σημερινούς εργαζόμενους όσο και σε εκείνους που έχουν παραιτηθεί και δεν τα έλαβαν, καθώς και να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, κανένας εργαζόμενος να μη μείνει άνεργος.

    

