ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεαματική άνοδος της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης»

Μεγάλη άνοδο σε ψήφους και ποσοστό σημείωσε το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» στις αρχαιρεσίες για το νέο ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας και για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασιας.

Συγκεκριμένα, για το ΔΣ του Συλλόγου ψήφισαν 265 εργαζόμενοι, με 2 λευκά (από 279 ψηφίσαντες, 1 άκυρο και 6 λευκά το 2022).

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» πήρε 51 ψήφους (19,39%) και έβγαλε 2 έδρες (από 19 ψήφους, 7,56% και 1 έδρα το 2022).

Το ενιαίο ψηφοδέλτιο πήρε 176 ψήφους (66,92%) και 6 έδρες (από 223 ψήφους αθροιστικά, 88,8% και 8 έδρες το 2022). Να σημειωθεί ότι σε αυτές τις αρχαιρεσίες οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ), της πρώην ΑΡΣΥ (ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά) και της ΔΑΚΕ (ΝΔ), που τις προηγούμενες φορές κατέβαιναν σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια, αυτήν τη φορά κατέθεσαν ενιαίο ψηφοδέλτιο, επιβεβαιώνοντας και έτσι τη συμφωνία τους στην αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων.

Η παράταξη «Αντίλογος» πήρε 36 ψήφους (13,68%) και έβγαλε 1 έδρα (από 9 ψήφους, 3,58% και καμία έδρα).

Για την Ομοσπονδία (ΟΣΥΠΕ) η «Αγωνιστική Συσπείρωση» πήρε 44 ψήφους (17,32%) και έβγαλε 2 αντιπροσώπους (από 15 ψήφους, 6,41% και κανέναν αντιπρόσωπο).

Το ενιαίο ψηφοδέλτιο πήρε 179 ψήφους (70,47%) και έβγαλε 9 αντιπροσώπους (από 209 ψήφους, 89,3%, και 12 αντιπροσώπους).

Η παράταξη «Αντίλογος» πήρε 31 ψήφους (12,2%) και έβγαλε 2 αντιπροσώπους (από 10 ψήφους, 4,27% και κανέναν αντιπρόσωπο).

Σαφές μήνυμα προς διοίκηση και κυβέρνηση η άνοδος

Σε ανακοίνωσή της η «Αγωνιστική Συσπείρωση» απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους δεκάδες συναδέλφους που στήριξαν το ψηφοδέλτιο και τους υποψηφίους της. Τονίζει ότι η άνοδός της «θα είναι καταλυτικός παράγοντας ώστε να δώσουμε τις μάχες που έχουμε μπροστά μας από πολύ καλύτερες θέσεις. (...) Επιβεβαιώνει το κύρος που έχουν κατακτήσει οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, χωρίς φυσικά να ισχυριζόμαστε ότι η εκλογική στήριξη συνεπάγεται και πλήρη συμφωνία με το σύνολο των θέσεων που εκφράζουμε.

Η ενίσχυση της "Αγωνιστικής Συσπείρωσης" αποτελεί το πιο σαφές μήνυμα προς τη διοίκηση και την κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση, ότι απαιτούν λύσεις στα χρόνια προβλήματα και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Και το μήνυμα αυτό δεν μπορεί να παρερμηνευτεί με κανέναν τρόπο».