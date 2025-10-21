ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η εργοδοσία ξεσαλώνει και καταπατά κάθε εργασιακό δικαίωμα

Καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος, ακόμα και πέραν των όσων προβλέπει το νέο νομοσχέδιο - τερατούργημα, στήσιμο απεργοσπαστικού μηχανισμού και τιμωρητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένων που αρνήθηκαν να εργαστούν πέραν του οκταώρου καταγγέλλουνκαλώντας σε δυνάμωμα του αγώνα για δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα.

Οπως καταγγέλλουν το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και το Σωματείο Εργαζομένων HQF («Μιμίκος»), πριν καλά - καλά ψηφιστεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης για το 13ωρο και την «ευελιξία» του εργάσιμου χρόνου ήρθε να δώσει νέο «αέρα στα πανιά» της εργοδοσίας και να απογειώσει το «ξεσάλωμα» σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών με επιστολή του προς την Επιθεώρηση Εργασίας ζητά παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών, καταγγέλλοντας την εργοδοσία στις συνεργαζόμενες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις «Κελαϊδίτης ΕΠΕ» - «Σκαλέζα» - «Μαζαράκι» για καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων και δημιουργία σοβαρών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, παραμονή της απεργίας της Τρίτης 14 Οκτώβρη η εργοδοσία παράνομα και καταχρηστικά άλλαξε το ωράριο εργασίας, ώστε η παραγωγή να ξεκινήσει στις 2 τα ξημερώματα αντί στις 6 το πρωί, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει ένα τμήμα της παραγωγής που θα έχανε λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία. Εκμεταλλεύτηκε μάλιστα - σύμφωνα με το Συνδικάτο - την αντεργατική νομοθεσία που δεν ορίζει ρητά πόση ώρα πριν και με ποιον τρόπο θα πρέπει να ενημερωθεί ο εργαζόμενος για αλλαγή του ωραρίου του, ενώ παράλληλα κάλεσε εργαζόμενους που είχαν σχολάσει στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας να πιάσουν ξανά δουλειά στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή μετά από 9 ώρες, λιγότερο και από το 11ωρο που προβλέπει ο νέος νόμος. Επίσης, εργαζόμενοι που σχόλασαν το απόγευμα της Δευτέρας πήγαν για δουλειά τα ξημερώματα της Τρίτης και δούλευαν μέχρι το μεσημέρι ή ακόμα και το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα. «Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο έκαναν 3, ίσως και 4 βάρδιες πριν ακόμα ψηφιστεί το αντεργατικό έκτρωμα Κεραμέως, και ακόμα πιο προωθημένα, όπως δηλαδή ζήτησαν οι εργοδοτικές ενώσεις (όχι μόνο 13ωρο αλλά και διακεκομμένο!)», σημειώνει χαρακτηριστικά το Συνδικάτο.

Την ίδια στιγμή καταγγέλλει ότι προκειμένου να βγει η παραγωγή η εργοδοσία έστησε απεργοσπαστικό μηχανισμό, φέρνοντας για δουλειά εργαζόμενους που δεν είχαν καμία σχέση με την επιχείρηση. «Επειδή λόγω της συμμετοχής στην απεργία δεν έβγαιναν όλα τα πόστα, διαπιστώθηκε προσέλευση νέων εργαζομένων, τους οποίους είδαμε για πρώτη φορά εκείνη την ώρα, χωρίς κανένας να γνωρίζει αν και πότε εκπαιδεύτηκαν για να εργαστούν σε πτηνοσφαγείο, που είναι επικίνδυνη δουλειά. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι εξαφανίστηκαν την αμέσως επόμενη μέρα, ξεπερνώντας ακόμα και τις προβλέψεις για προσλήψεις 48 ωρών με SMS, πριν καν ψηφιστούν», υπογραμμίζει το Συνδικάτο και ζητά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν:

«Ζητήματα παραβιάσεων ωραρίων που προκύπτουν είτε από τα δηλωθέντα στο ΠΣ "Εργάνη" είτε από τα χτυπήματα της ψηφιακής κάρτας.

Αν έγιναν προσλήψεις τη συγκεκριμένη μέρα και πότε έγιναν οι αντίστοιχες απολύσεις.

Επειδή και πάλι λόγω της μεγάλης συμμετοχής στην απεργία τα νούμερα δεν βγαίνουν, αν υπήρχαν μετακινήσεις συναδέλφων από τα "βρώμικα" στα "καθαρά" τμήματα και αν διασφαλίστηκε κατ' αυτόν τον τρόπο η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Αν διασφαλίστηκαν τα δικαιώματα των συναδέλφων και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Αν με τους ελάχιστους συναδέλφους που εργάστηκαν διασφαλίστηκε η υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Πόσοι συνάδελφοι εργάστηκαν για να πιάσουν τα κοτόπουλα από τα πτηνοτροφεία και να τα "κρεμάσουν" εκεί που ξεκινάει η γραμμή παραγωγής, για λογαριασμό ποιας εταιρείας εργάστηκαν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι και αν είχαν δηλωθεί προβλεπόμενα - εκτός αν τα κοτόπουλα ήρθαν μόνα τους στο πτηνοσφαγείο και κρεμάστηκαν μόνα τους!».

Εκβιασμός για παροχή εργασίας πέραν του 8ώρου

Την ίδια στιγμή το Σωματείο Εργαζομένων HQF («Μιμίκος») καταγγέλλει την τιμωρητική συμπεριφορά της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζομένων που αρνήθηκαν να εργαστούν πέραν του 8ώρου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απαγορεύσει στα λεωφορεία να αναχωρήσουν, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να παραμείνουν για ώρες στον χώρο των εγκαταστάσεων.

Τονίζει μάλιστα ότι η αύξηση της παραγωγής τις μέρες μετά από μια απεργία είναι πάγια τιμωρητική πρακτική της εργοδοσίας, και επισημαίνει πως απέναντι σε αυτήν την τακτική το σωματείο πήρε απόφαση για μη παροχή εργασίας πέραν του 8ώρου μέχρι και τις 19 Οκτώβρη. Ωστόσο, προσθέτει, την Παρασκευή 17 Οκτώβρη η εργοδοσία εκβιαστικά έφερε μεγάλο όγκο παραγωγής που δεν «έβγαινε» στο 8ωρο.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων χτύπησαν κάρτα την ώρα που τελείωνε το 8ωρο και πήγαν στα λεωφορεία για να φύγουν. Τότε η εταιρεία έδωσε παράνομα εντολή να μην ξεκινήσει κανένα δρομολόγιο έως ότου ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία από τους ελάχιστους συναδέλφους που αποφάσισαν να συνεχίσουν την εργασία πέραν του 8ώρου!», αναφέρει το Σωματείο, καταγγέλλοντας την «αυταρχική, εκδικητική και παράνομη συμπεριφορά της εταιρείας» και απαιτώντας την πληρωμή όλων των εργαζομένων μέχρι την ώρα που έφυγαν τα λεωφορεία.

«Το αντεργατικό έκτρωμα που ψηφίστηκε τέτοιες αυθαιρεσίες έχει σκοπό να νομιμοποιήσει, όμως με τον αγώνα μας θα φροντίσουμε να μείνει στα χαρτιά», καταλήγει το Σωματείο.