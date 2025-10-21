ΕΟΠΑΕ

Ενα βήμα πριν την απόλυση 350 εργαζόμενοι

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ, και δυστυχώς επιβεβαιώνονται σήμερα όλες οι ανησυχίες τόσο των εργαζομένων όσο και των οικογενειών των εξυπηρετούμενων. Αντί για την ενίσχυση των θεραπευτικών προγραμμάτων που απαιτεί η ίδια η όξυνση του φαινομένου της εξάρτησης, η πολιτική της κυβέρνησης εντείνει την απαξίωση της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης. Αντί για την «πιο εύρυθμη λειτουργία των θεραπευτικών προγραμμάτων» που διαφημίζει το υπουργείο και η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, στην πραγματικότητα η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών αυτού του φορέα παρέχονται από εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας (ΙΔΟΧ, μπλοκάκια κ.α.), που επιβάλλονται ως η νέα «εργασιακή κανονικότητα» στον χώρο. Ταυτόχρονα, «η διοίκηση του φορέα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, αντί να κάνει προσλήψεις, εντατικοποιεί την εργασία μας με κάθε τρόπο (μεταβλητά ωράρια, εσωτερικές μετακινήσεις κ.ά.)».

Τα παραπάνω καταγγέλλουν με κοινή επιστολή τους συμβασιούχοι του ΕΟΠΑΕ (πρώην ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ, ΑΡΓΩ) απ' όλη την Ελλάδα, καθώς μέχρι τον Δεκέμβρη του 2025 λήγουν οι 12μηνες συμβάσεις περίπου 350 εργαζομένων, η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε διαδοχικές ανανεώσεις προηγούμενων που φτάνουν μέχρι και τα 8 έτη.

«Ολόκληρες μονάδες κινδυνεύουν σε λίγους μήνες να μείνουν στον αέρα, αφού στελεχώνονται αποκλειστικά από συμβασιούχους πάσης φύσεως (μπλοκάκια, πρώην ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.ά.). Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες εξυπηρετούμενοι και οι οικογένειές τους θα βρεθούν χωρίς θεραπεία, με ευθύνη του υπουργείου Υγείας», τονίζουν οι συμβασιούχοι.

Μάλιστα, όπως προειδοποιούν, μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει πολλαπλούς και διαλυτικούς κραδασμούς στην ήδη κλυδωνισμένη από τις πρόσφατες σαρωτικές αλλαγές θεραπευτική προσπάθεια των εξυπηρετούμενων, αλλά και στην ευρύτερη λειτουργία των Μονάδων. Είναι ενδεικτική όμως και του τρόπου με τον οποίο η διάλυση της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης και Ψυχικής Υγείας συνυφαίνεται με τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων.

Να σημειωθεί ότι οι περίπου 650 συμβασιούχοι που απασχολούνται σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Οργανισμού αποτελούν πλέον σχεδόν το 50% του συνόλου των εργαζομένων, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας, της επανένταξης, της έρευνας κ.ά.

«Στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τους εξυπηρετούμενους, οι ίδιοι βιώνουμε εργασιακή επισφάλεια. Η εργασιακή ασυνέχεια πλήττει το θεραπευτικό συνεχές. Ετσι, ο ευάλωτος εργαζόμενος καλείται να υποστηρίξει τον ευάλωτο θεραπευόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζονται σε όλους τους παραπάνω τομείς, εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών που αντιμετωπίζουν την Ψυχική Υγεία ως μη επιλέξιμο κόστος και με δεδομένη την ανάγκη ενίσχυσής τους με μόνιμο και σταθερό προσωπικό», η Ομάδα Συμβασιούχων απαιτεί από τους ιθύνοντες την άμεση ανανέωση και παράταση όλων των συμβάσεων, τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, αλλά και επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.