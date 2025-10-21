ΔΥΠΑ

Στους 720 χιλιάδες οι άνεργοι τον Σεπτέμβρη

Στους 720.039 ήταν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ τον περασμένο Σεπτέμβρη, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που δίνει τους τελευταίους μήνες ως «στατιστικό εύρημα» η ΕΛΣΤΑΤ. Από αυτούς οι 410.662 (57%) ήταν οι μακροχρόνιοι άνεργοι, το 67,5% ήταν γυναίκες, το 30,2% ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 30 έως 44 ετών, ενώ το 46,9% είχαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον ίδιο μήνα ανήλθαν στους 171.667 και από αυτούς περίπου το 80% ήταν «κοινοί άνεργοι», ενώ οι υπόλοιποι ήταν εκπαιδευτικοί, εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, οικοδόμοι, αγροτικά κ.ά.