Στους 720.039 ήταν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ τον περασμένο Σεπτέμβρη, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που δίνει τους τελευταίους μήνες ως «στατιστικό εύρημα» η ΕΛΣΤΑΤ. Από αυτούς οι 410.662 (57%) ήταν οι μακροχρόνιοι άνεργοι, το 67,5% ήταν γυναίκες, το 30,2% ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 30 έως 44 ετών, ενώ το 46,9% είχαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον ίδιο μήνα ανήλθαν στους 171.667 και από αυτούς περίπου το 80% ήταν «κοινοί άνεργοι», ενώ οι υπόλοιποι ήταν εκπαιδευτικοί, εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, οικοδόμοι, αγροτικά κ.ά.