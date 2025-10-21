Τρίτη 21 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου του

Τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας να δώσουν το «παρών», την Πέμπτη 23 Οκτώβρη, στην κεντρική πύλη των δικαστηρίων (πρώην Ευελπίδων) στις 9 π.μ., ημέρα που εκδικάζεται η απαράδεκτη μήνυση του τότε προέδρου της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) σε βάρος του σημερινού αντιπροέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας Γιάννη Αναγνώστου.

Η μήνυση αφορά την παρέμβαση που είχαν πραγματοποιήσει τα ταξικά συνδικάτα πριν από 3 χρόνια εναντίον των απαράδεκτων διατάξεων που επιχείρησε να εφαρμόσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για να βρει τρόπους να πετσοκόψει τα επιδόματα των ανέργων. «Η προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων από την κυβέρνηση στόχο έχει να τρομοκρατήσει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων και του λαού», καθώς, το μόνο «αδίκημα» του Γιάννη Αναγνώστου, τονίζει το Συνδικάτο, ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων. «Αυτό διώκεται και τίποτα άλλο. Τους διαμηνύουμε ότι τα σχέδια εκφοβισμού δεν μας αγγίζουν και δεν μασάμε», αναφέρει στο κάλεσμά του.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
