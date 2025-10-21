ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ενθερμοι υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής κάτω των 67 ετών δεν υπάρχουν;

Δήλωση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ για «φωτογραφική διάταξη» σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Μια «φωτογραφική» διάταξη χώθηκε ...από το πουθενά σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή και ξεκινάει σήμερα η επεξεργασία του στην αρμόδια Επιτροπή.

Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ένα άρθρο που δεν υπήρχε καν στο κείμενο που είχε τεθεί στη «διαβούλευση», και το οποίο προβλέπει την παράταση της θητείας των προς συνταξιοδότηση γιατρών, οι οποίοι είναι συνδικαλιστές, εκλεγμένοι σε ΔΣ νοσοκομειακών γιατρών, για όσο διαρκεί η θητεία τους στα συνδικαλιστικά όργανα και μάλιστα θα διατηρούν και τα διευθυντικά τους καθήκοντα (!), ενώ οι υπόλοιποι παρατασιακοί τα χάνουν...

Χαρακτηριστικά είναι όσα δηλώνει, σχολιάζοντας τη διάταξη αυτή ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ο συνδικαλιστής δηλαδή που ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι ποτέ και από κανένα όργανο σε όλη τη χώρα δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα, ενώ είναι σε θέση να γνωρίζει και ποιοι θα μπορούσαν να «ωφεληθούν» από μια τέτοια ρύθμιση.

Και, σημειώνει: «Γνωρίζω σχεδόν όλους τους συναδέλφους, μέλη ΔΣ, συνδικαλιστές νοσοκομειακούς γιατρούς. Εχω συμμετάσχει σε δεκάδες συσκέψεις νοσοκομειακών γιατρών, λόγω της ιδιότητάς μου, ανά την Ελλάδα. Ουδέποτε ετέθη από κανένα συνάδελφο μεμονωμένα ούτε από συλλογικό όργανο τέτοιο αίτημα.

Πρόκειται ξεκάθαρα για προσωπική εξυπηρέτηση - ρουσφέτι του υπουργείου Υγείας για συγκεκριμένο πρόσωπο.

Είναι ανταπόδοση για τις "πολύτιμες" υπηρεσίες υποστήριξης της κυβερνητικής πολιτικής από συγκεκριμένους συνδικαλιστές που λιβανίζουν τον υπουργό Υγείας στα τηλεοπτικά πάνελ παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων».

Γι' αυτό και ο Γ. Γαλανόπουλος μεταφέρει την κοινή απαίτηση των νοσοκομειακών γιατρών, «να αποσυρθεί άμεσα η επίμαχη διάταξη», σχολιάζοντας: «Μα καλά, ένθερμοι υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής στα νοσοκομεία κάτω των 67 ετών δεν υπάρχουν; Ντροπή...».