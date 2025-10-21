Διαμαρτυρία στο Ηράκλειο για την Ψυχική Υγεία

Την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας σε όλη την Κρήτη απαίτησαν την περασμένη Παρασκευή, με διαμαρτυρία που οργάνωσαν στο Ηράκλειο, υγειονομικά σωματεία και μαζικοί φορείς, έξω από το κτίριο όπου διεξαγόταν η ημερίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Η Ψυχική Υγεία σε έναν δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο».

Στην ημερίδα ήταν προγραμματισμένο να παραστεί ο υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος λόγω της προγραμματισμένης κινητοποίησης δεν έδωσε τελικά το «παρών».

Την πρωτοβουλία για τη διαμαρτυρία είχε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και στηρίχθηκε από την Ενωση Εργαζομένων του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων ΠΦΥ, τον Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, την Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, την Ενωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου, την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και τον Φοιτητικό Σύλλογο Ιατρικής.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι η πρόσφατη «μεταρρύθμιση» στην Ψυχική Υγεία έχει οδηγήσει στο κλείσιμο και τη συγχώνευση δομών, την υποβάθμιση υπηρεσιών και την επιστροφή στη λογική των «ασύλων», ενώ εντείνεται η εμπορευματοποίηση με προώθηση της ανάθεσης υπηρεσιών σε ΜΚΟ και ιδιώτες, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των νοσοκομείων και την εργασιακή ανασφάλεια.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις δημόσιες δομές της Κρήτης: Η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ λειτουργεί με ράντζα λόγω έλλειψης προσωπικού και κλινών, χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς. Η μοναδική Παιδοψυχιατρική Κλινική εξυπηρετεί πάνω από 2.500 παιδιά με μόλις έναν παιδοψυχίατρο. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου έχει αποδυναμωθεί από τις μετακινήσεις, ενώ στα Χανιά οι δομές αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης. Την ίδια ώρα, νέες ΜΚΟ αναλαμβάνουν ρόλο στη φροντίδα Ψυχικής Υγείας, ενώ οι εργαζόμενοι σε δομές όπως το Κέντρο Ημέρας Alzheimer παραμένουν απλήρωτοι ή σε καθεστώς ανασφάλειας.

«Ο κρητικός λαός ξέρει την αλήθεια. Οσες "φιέστες" κι αν οργανώνονται, δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα: Την εμπορευματοποίηση της Ψυχικής Υγείας», δήλωσε ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αναδεικνύοντας πως «η φροντίδα της Ψυχικής Υγείας δεν είναι πολυτέλεια ούτε εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα που απαιτεί δημόσιες, δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες με επαρκές μόνιμο προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

Οι διαδηλωτές έδωσαν νέο ραντεβού στις απεργίες της ΟΕΝΓΕ στις 6 και 7 Νοέμβρη καθώς και στην κοινή μέρα δράσης των υγειονομικών σωματείων της Κρήτης το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.