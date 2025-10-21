ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Πάνω από 30 ώρες η αναμονή στα Επείγοντα, αλλά με ... βραχιολάκι!

«Ευαγγελισμός», εφημερία Σαββάτου: Η προσέλευση ασθενών ξεπέρασε τα 1.000 άτομα και πάνω από 200 ήταν τα αιτήματα για αξονική τομογραφία, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά (τα 80) περίμεναν μέχρι την επόμενη μέρα!

Και η κυβέρνηση εξακολουθεί να προσπαθεί να πείσει τους ασθενείς που περίμεναν μες στη βροχή, με COVID, γρίπη κ.λπ., ότι ζουν κάτι άλλο, αφού όπως αναμασά διαρκώς ο υπουργός «εμπορίου Υγείας» «η αναμονή τελείωσε, γιατί φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι». Στο μεταξύ, 10.000 είναι τα δημόσια κρεβάτια και 8 τα νοσοκομεία που παραμένουν κλειστά εδώ και 13 χρόνια, ενώ προμηνύονται νέες συγχωνεύσεις, δηλαδή «λουκέτα», κυρίως στην επαρχία.

Στον «αέρα» και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στη Ζάκυνθο

Στο μεταξύ, στον «αέρα» κινδυνεύει να βρεθεί για άλλη μια φορά η ήδη υποστελεχωμένη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Ζακύνθου, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τους 30 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που εξυπηρετεί όσο και για το προσωπικό στον χώρο, που επιβαρύνεται καθημερινά λόγω των μεγάλων ελλείψεων που επικρατούν.

Συγκεκριμένα, για το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο νησί και τη συγκεκριμένη Μονάδα, όπου θα έπρεπε να υπηρετούν τουλάχιστον 3 νεφρολόγοι γιατροί και 9 νοσηλευτές συν τον προϊστάμενό τους, εργάζονται μόλις ένας μόνιμος γιατρός και ένας «μεταφερόμενος» από το ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας, καθώς και 7 νοσηλευτές. Την ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να μεγεθύνει η ανάγκη απουσίας, μέσα στο επόμενο διάστημα, του μόνιμου γιατρού που υπηρετεί στο Νοσοκομείο, χωρίς να προβλέπεται κάλυψη από τη διοίκηση του ιδρύματος, την 6η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας.

Η κατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει τεράστιους κινδύνους για τους ασθενείς, πολλοί από τους οποίους χρειάζονται αιμοκάθαρση τρεις φορές τη βδομάδα. Οπως μάλιστα καταγγέλλουν ασθενείς, μέχρι και σήμερα αυτό που προτείνεται από τη διοίκηση του Νοσοκομείου ως «λύση» είναι η «μετακίνηση» του γιατρού από την Πάτρα για όσο διάστημα χρειαστεί (υπολογίζεται για τρεις μήνες) στο νησί, δημιουργώντας την ίδια ώρα ζητήματα και στη λειτουργία του ΓΝ «Αγιος Ανδρέας», καθώς οι γιατροί γίνονται «λάστιχο».

Σοβαρά προβλήματα - επισημαίνουν νεφρολογικούς ασθενείς - δημιουργούνται και από την έλλειψη του αναγκαίου νοσηλευτικού προσωπικού. Για καθέναν αιμοκαθαιρόμενο πρέπει να υπάρχουν τρεις νοσηλευτές και σήμερα αυτοί είναι λιγότεροι κατά δύο, ενώ από τους εναπομείναντες επτά, για τους δύο πραγματοποιούνται μετακινήσεις τους στην Παθολογική κλινική!

Απέναντι στις «αλχημείες» της διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου, της 6ης ΥΠΕ και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα για προσωρινή κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, οι ασθενείς απαιτούν την άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για την κάλυψη όλων των βαρδιών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή κανενός, αλλά και να μπορεί το προσωπικό σε αυτόν τον χώρο να εργάζεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες.