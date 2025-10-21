Τρίτη 21 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης

Στάση εργασίας (10 π.μ. - λήξη του ωραρίου) κήρυξε για σήμερα Τρίτη ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου Αττικής, στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση (10 π.μ., Πολύκεντρο) με μοναδικό θέμα την «επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης στον δήμο Ηρακλείου Αττικής».

Μετά τη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στις 12 μ. στο δημαρχείο, όπου το συγκεκριμένο θέμα είναι τρίτο στην προς ψήφιση ημερήσια διάταξη.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η προσπάθεια της δημοτικής αρχής να εκχωρήσει την ανακύκλωση σε ιδιώτες «θίγει ευθέως τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δημόσιο συμφέρον».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Πάνω από 30 ώρες η αναμονή στα Επείγοντα, αλλά με ...βραχιολάκι!
Ξεκινάει αρχαιρεσίες το επόμενο διάστημα
Η εργοδοσία ξεσαλώνει και καταπατά κάθε εργασιακό δικαίωμα
 Ενα βήμα πριν την απόλυση 350 εργαζόμενοι
 Να παρθούν μέτρα για τις συνθήκες διαβίωσης και δουλειάς των μεταναστών εργατών γης
Παρέμβαση στην «Ellite» για να μη μείνει κανένας εργαζόμενος στον δρόμο
 Καμιά συγχώνευση τμημάτων και κλινικών στα Νοσοκομεία του νομού
 Στους 720 χιλιάδες οι άνεργοι τον Σεπτέμβρη
 Διαμαρτυρία στο Ηράκλειο για την Ψυχική Υγεία
 Θεαματική άνοδος της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης»
 Κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου του
 Ενθερμοι υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής κάτω των 67 ετών δεν υπάρχουν;
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ