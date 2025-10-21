ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης

Στάση εργασίας (10 π.μ. - λήξη του ωραρίου) κήρυξε για σήμερα Τρίτη ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου Αττικής, στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση (10 π.μ., Πολύκεντρο) με μοναδικό θέμα την «επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης στον δήμο Ηρακλείου Αττικής».

Μετά τη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στις 12 μ. στο δημαρχείο, όπου το συγκεκριμένο θέμα είναι τρίτο στην προς ψήφιση ημερήσια διάταξη.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η προσπάθεια της δημοτικής αρχής να εκχωρήσει την ανακύκλωση σε ιδιώτες «θίγει ευθέως τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δημόσιο συμφέρον».