ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ξεκινάει αρχαιρεσίες το επόμενο διάστημα

Την εκλογοαπολογιστική του Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή οπροκηρύσσοντας τις εκλογές του το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ν. Τζώρτζης αναφέρθηκε στη συμβολή του Σωματείου στις πρόσφατες μεγάλες απεργίες για το νομοσχέδιο της εργασιακής εξόντωσης, στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, στις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν κόντρα στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας συναδέλφων τους.

Διάχυτη ήταν τόσο στην εισήγηση όσο και στις παρεμβάσεις η αλληλεγγύη των εργαζομένων στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης, αλλά και «ιδιαίτερη στιγμή» η πείρα από την πρόσφατη αποστολή αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου.

Από τις παρεμβάσεις ήρθε πλούσια πείρα από τη δράση στους χώρους δουλειάς, με το Συνδικάτο να μπαίνει μπροστά οργανώνοντας τον αγώνα των εργαζομένων σε μεγάλες εταιρείες όπου βασιλεύουν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενώ οι μονοπωλιακοί όμιλοι θησαυρίζουν.

«Σύμφωνα με στοιχεία, η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων συνεχίζει να καταγράφει σημαντική αύξηση. Ενδεικτικά, ο ΟΠΑΠ εμφάνισε για το 2024 καθαρά κέρδη ύψους 485,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το 2023, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα καθαρά του κέρδη ανήλθαν σε 233,4 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η ICAP CRIF, που λειτουργεί ως σύμβουλος και πάροχος υπηρεσιών προς το Δημόσιο, καταγράφει υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη της τάξης των 2,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ στις μελέτες της ίδιας εταιρείας καταγράφεται συνολική προ φόρων κερδοφορία 17,5 δισ. ευρώ για τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας.

Την ίδια στιγμή, δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται μέσα από το λεγόμενο πρόγραμμα "Ελλάδα 2.0" στα έργα ψηφιακής μετάβασης - συνολικά 814 έργα με προϋπολογισμό άνω των 22 δισ. ευρώ - στα οποία πρωταγωνιστούν εργολάβοι και μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτά τα έργα, που πραγματοποιούν στην πράξη την "ψηφιοποίηση του κράτους", παραμένουν σε καθεστώς ελαστικής και ανασφαλούς εργασίας, με χαμηλούς μισθούς και περιορισμένα δικαιώματα», αναφέρθηκε στην εισήγηση.

Το Συνδικάτο δυνάμωσε τις παρεμβάσεις του σε χώρους όπως οι εταιρείες security, με συσκέψεις και στάσεις εργασίας στις εταιρείες ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ. Επιπλέον η πολύχρονη παρέμβαση στις ΜΚΟ και στην ICAP βοήθησε στην ίδρυση νέων Σωματείων.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκλογών του Σωματείου.