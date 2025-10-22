ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Επιπλέον ώθηση στην επιχειρηματική δράση στα νοσοκομεία

Ενα ακόμα νομοσχέδιο - και μάλιστα «αχταρμά» - που προβλέπει μια σειρά από «δωράκια» στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της Υγείας φέρνει η κυβέρνηση.

Ο τίτλος του νομοσχεδίου, στην πεπατημένη της αντιστροφής της πραγματικότητας, είναι «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας». Και τα άρθρα του ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πολιτική ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της Υγείας, όπως ανέδειξε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπούλης μιλώντας χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Τόνισε ότι οι ρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο «δεν έχουν σχέση με την ανάγκη το δημόσιο σύστημα Υγείας - Πρόνοιας να καλύπτει συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες, αφού έχουν ως βάση την εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση - σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων - αντιλαϊκή πολιτική και στην Υγεία, στο Φάρμακο, προκειμένου να μην εκτρέπονται οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι». Ξεκαθάρισε πως θέση του ΚΚΕ είναι η κατεύθυνση κάθε νομοσχεδίου να αξιολογείται με ένα και μοναδικό κριτήριο: Αν ωφελείται η πλειοψηφία του λαού, οι εργαζόμενοι.

Επί της αρχής το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο, είπε, επισημαίνοντας τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου «αξιολόγησης» των νοσοκομείων και των διοικήσεων, που τις αντιμετωπίζει στη λειτουργία τους ως επιχειρηματικές μονάδες του κράτους και με ένταση της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους, την προσαρμογή τους στο κριτήριο του κόστος - οφέλους, την αυτοχρηματοδότησή τους με στόχο την αύξηση των εσόδων και όχι την πλήρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Στηλίτευσε την επέκταση της ταυτόχρονης δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα για τους γιατρούς των ΤΟΜΥ, των μονάδων Ψυχικής Υγείας και το επικουρικό προσωπικό, τη γενίκευση των ΔΠΥ (δουλειά με «μπλοκάκι») σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, την παράταση του εργάσιμου βίου των γιατρών τουλάχιστον για έναν χρόνο, τις μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες με την «κινητικότητα» και όχι με προσλήψεις.

Για τη στελέχωση του Εργαστηρίου Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας του «Ωνάσειου» με μετακίνηση γιατρών από δημόσια νοσοκομεία, με μία υπουργική έγκριση, υπογράμμισε το «πλιάτσικο των δημόσιων εργαστηρίων, και μάλιστα δωρεάν για την επιχείρηση του "Ωνάσειου"».

Στάθηκε στο γεγονός ότι υποβαθμίζεται η ανάγκη της στελέχωσης στις ΜΕΘ, με εξειδικευμένους εντατικολόγους, μια ρύθμιση «με αντιεπιστημονικό περιεχόμενο», που ούτε καν προβλέπει έστω την υποχρεωτική και με ευθύνη του κράτους εξειδίκευση στην εντατικολογία όσων δεν τη διαθέτουν κατά την πρόσληψη, ενώ ο «κόφτης» του κόστους - οφέλους μπαίνει και στις ρυθμίσεις αξιολόγησης των φαρμάκων και βιοδεικτών που εισάγονται, αφού «όπου έχει εφαρμοστεί, το αποτέλεσμα ήταν πάντα οι περικοπές προς τους ασθενείς».

Για τη ρύθμιση των οφειλών του ΕΟΠΠΥ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία από το 2012 έως το 2022, υπογράμμισε ότι «η βάση της είναι η εμπορική σχέση μεταξύ των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΕΟΠΠΥ, δηλαδή των ασφαλισμένων, χωρίς το κράτος να συμβάλλει σε τίποτα».