Κατάπτυστη «φωτογραφική» διάταξη για τα λιβανιστήρια της κυβέρνησης

Μέσα στα πολλά εμφανίστηκε στο νομοσχέδιο για την Υγεία και μια διάταξη που δεν «φωτογραφίζει» απλώς τα λιβανιστήρια της κυβέρνησης, αλλά τα δίνει «στο πιάτο».

Πρόκειται για την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νομοσχεδίου, η οποία μάλιστα δεν υπήρχε καν στο κείμενο που δόθηκε στη διαβούλευση. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει την παράταση θητείας των προς συνταξιοδότηση γιατρών οι οποίοι είναι συνδικαλιστές - εκλεγμένοι σε ΔΣ νοσοκομειακών γιατρών, για όσο διαρκεί η συνδικαλιστική τους θητεία. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι θα διατηρούν και τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

«Τα μόνα που δεν ορίζει για τους ωφελούμενους είναι το χρώμα των μαλλιών, η ηλικία και αν έχει καριέρα ως "μαϊντανός" στα τηλεοπτικά παράθυρα για θέματα ιατρικά και όχι μόνο», σχολίασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ. Λαμπρούλης, απαιτώντας την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.

«Ποιος να είναι άραγε; Ας μας πει λοιπόν ο υπουργός», ανέφερε ο Γ. Λαμπρούλης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κάποιους από «τους υποστηρικτές σας, που σας λιβανίζουν νυχθημερόν και ζητούν ανταλλάγματα και θεσούλες, αφού πρώτα πήγαν "κουβά" στις εκλογές, και οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθεση με την πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών».