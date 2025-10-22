ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα το συλλαλητήριο των συνταξιούχων

Συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Καλεί τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά και να διεκδικήσουν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» και ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη.

Επίσης να απαιτήσουν μέτρα για τη δημόσια Υγεία, με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας, πραγματικά δωρεάν Υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, δωρεάν παροχή φαρμάκων και δημιουργία δημόσιων γηροκομείων.