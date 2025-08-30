ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Κλιμάκωση της γενοκτονίας με βόμβες, λιμό και βίαιο εκτοπισμό

Τοεντείνει τη γενοκτονία σε βάρος τουστη, με τις βόμβες, τον λιμό και τον βίαιο εκτοπισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κατοχικός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, κηρύσσοντάς την από το πρωί της Παρασκευής ως «επικίνδυνη ζώνη μαχών» και δηλώνοντας ότι δεν θα ισχύουν σε αυτήν ούτε οι ολιγόωρες παύσεις επιχειρήσεων που έχει εξαγγείλει εδώ και βδομάδες για τη διανομή της ελάχιστης ανθρωπιστικής βοήθειας που επιτρέπει να μπει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στόχος του Ισραήλ είναι ο βίαιος εκτοπισμός του ενός εκατομμυρίου αμάχων που κατοικεί στην Πόλη της Γάζας προς τη νότια Γάζα, σε υλοποίηση των άθλιων σχεδίων ακόμα και για πλήρη εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη πατρίδα τους.

Χαρακτηριστική είναι και η νέα ισραηλινή επίθεση την Παρασκευή στην υποτιθέμενη «ασφαλή ζώνη» του καταυλισμού εκτοπισμένων στο αλ Μαουάσι, από την οποία σκοτώθηκαν 5 Παλαιστίνιοι.

Την ίδια ώρα, η διευθύντρια του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Σίντι Μακέιν, επιβεβαίωσε ότι ο λιμός που έχει επιβάλλει το Ισραήλ επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερες περιοχές, απειλώντας άμεσα τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Η ίδια τόνισε πως «η επιδείνωση» της κατάστασης έχει φθάσει «σε καταστροφικά επίπεδα», όπως είχε αναφέρει και η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ.

Εκπρόσωπος της UNICEF στην πόλη της Γάζας μιλώντας στο «Al Jazeera» τόνισε πως χιλιάδες γονείς έχουν απελπιστεί, καθώς βλέπουν τα παιδιά τους να αργοσβήνουν από τον λιμό.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε στο μεταξύ ολοκλήρωση ενός αγωγού μεταφοράς αφαλατωμένου νερού (που θα μεταφέρει 7,5 εκατομμύρια λίτρα νερού τη μέρα) που έφτιαξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο οποίος ξεκινά από σταθμούς αφαλάτωσης της Αιγύπτου και καταλήγει στη νότια Γάζα. Οι Παλαιστίνιοι έρχονται αντιμέτωποι και με το μαρτύριο της έλλειψης πόσιμου νερού, αφού το Ισραήλ σκόπιμα από την αρχή του πολέμου κατέστρεψε το 80% πηγών, δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης.

Σε αυτές τις συνθήκες, τα θύματα από τις ισραηλινές επιθέσεις και τον λιμό ανεβαίνουν καθημερινά.

Οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιθέσεις έφτασαν τους 63.000 και οι τραυματίες τους 159.266.

Τα θύματα του λιμού ξεπερνούν τα 310, ανάμεσά τους πάνω από 110 παιδιά.

Δραματική παραμένει και η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, όπου οι τρομοκρατικές επιθέσεις Εβραίων εποίκων κατά Παλαιστινίων είναι καθημερινές και ατιμώρητες, με την πλήρη υποστήριξη του στρατού κατοχής.

Πλάνα κλιμάκωσης και «επόμενης μέρας» σε συντονισμό ΗΠΑ - Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συντρίψει τη Χαμάς και να διώξει το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων σε χώρες του εξωτερικού, αφού τους «στριμώξει» στον νότο.

Την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς πρότεινε να προσαρτηθούν πολλές από τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας όσο η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα, ενώ και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης προετοιμάζουν το έδαφος για προσάρτηση κατεχόμενων παλαιστινιακών περιοχών της Δυτικής Οχθης τον Σεπτέμβριο, οπότε αναμένεται κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη η αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες (Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία κ.ά.).

Σε πλήρη υποστήριξη του κράτους - δολοφόνου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε χτες πως οι ΗΠΑ θα απορρίψουν την έκδοση βίζας και θα ανακαλέσουν βίζες που έχουν εκδοθεί προηγουμένως σε πρωτοκλασάτα στελέχη της PLO και της Παλαιστινιακής Αρχής, ενόψει της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του πριν έναν μήνα ανέφερε ότι το μέτρο αυτό αποτελεί... τιμωρία για τη «διεθνοποίηση» του Παλαιστινιακού ζητήματος.

Εξάλλου, η ίδια η κλιμάκωση των επιχειρήσεων με στόχο την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας και οι επόμενες φάσεις της σύγκρουσης προωθούνται υπό τον συνεχόμενο και πλήρη συντονισμό ΗΠΑ - Ισραήλ.

Από την αρχή της βδομάδας βρίσκονται στην Ουάσιγκτον οι Ισραηλινοί υπουργοί Στρατηγικού Σχεδιασμού Ρον Ντέρμερ και Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ, συναντώντας ομολόγους τους και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Στα μέσα της βδομάδας ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο με στόχο τη διαχείριση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας «την επόμενη μέρα». Στο τραπέζι κάθισαν μεταξύ άλλων ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου και γαμπρός του Ντ. Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, που έχει παίξει κατά καιρούς βρώμικο ρόλο στο παλαιστινιακό σαν «απεσταλμένος» του κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή. Αμφότεροι εξάλλου (ο δεύτερος και μέσω του περιβόητου ιδρύματός του) συνδέονται με τα σχέδια που είχε ανακοινώσει η Ουάσιγκτον για μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και μετατροπή της περιοχής σε επενδυτικό παράδεισο και «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Στο παρασκήνιο εξάλλου το Ισραήλ συνεχίζει ακατάπαυστα τα παζάρια (κυρίως) με αφρικανικές και ασιατικές χώρες, για την «μετανάστευση» του πληθυσμού της Γάζας, ενώ η Αίγυπτος συνεχίζει να ενισχύει τα στρατεύματα στα σύνορα με τη Ράφα (νότια Γάζα) και να υπενθυμίζει πως εκπαιδεύει εκατοντάδες Παλαιστίνιους για να αναλάβουν ρόλο αστυνόμευσης «και ασφάλειας» στην περιοχή μετά το πέρας του πολέμου.

Σε αυτό το σκηνικό κι ενώ το Ισραήλ απορρίπτει τις τελευταίες προτάσεις των διαμεσολαβητών για εκεχειρία και ανταλλαγή κρατουμένων, τις οποίες έχει αποδεχθεί η Χαμάς, ανακοινώθηκε την Παρασκευή ο εντοπισμός του πτώματος του Ισραηλινού ομήρου Ιλάν Βάις από το κιμπούτς Μπέ'ερι, από δυνάμεις του στρατού σε περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, μαζί με τα λείψανα και άλλου ομήρου που δεν ταυτοποιήθηκε άμεσα.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δήλωσε την Παρασκευή πως η Αγκυρα διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου με το Ισραήλ, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Δ.ΟΡΦ.