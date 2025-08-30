Eurokinissi
Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν τη καταδίκη τους στο πρόσφατο διπλό φονικό χτύπημα του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις της Γάζας, κατά το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων διασώστες καθώς και πέντε δημοσιογράφοι.
«Σταματήστε τώρα τη σφαγή. Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ανέγραφε το πανό της ΟΕΝΓΕ το οποίο κρατούσαν υγειονομικοί φορώντας συμβολικά αιματοβαμμένες ιατρικές ποδιές και φωνάζοντας συνθήματα, όπως «βόμβες στα σχολεία και στα νοσοκομεία δεν είναι αυτοάμυνα είναι γενοκτονία» και «σπέρνουνε τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή».
Στη συγκέντρωση μίλησε ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, ο οποίος κατήγγειλε το νέο αποτροπιαστικό χτύπημα του κράτους δολοφόνου και τόνισε την ανάγκη οι πρωτοβουλίες των σωματείων των υγειονομικών να δυναμώσουν τη δράση τους ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού αλλά και για την καταδίκη της κυβερνητικής συνενοχής στο έγκλημα.
RIZOSPASTIS
Στη συγκέντρωση μίλησαν ακόμη ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό», ο Γιώργος Μπίλης, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και η Μαίρη Αγρογιάννη, εκ μέρους της ΕΕ της ΟΕΝΓΕ.