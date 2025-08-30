ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΕΝΓΕ - ΕΙΝΑΠ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

«Βόμβες στα σχολεία και στα νοσοκομεία, δεν είναι αυτοάμυνα είναι γενοκτονία»

Eurokinissi

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), πρωτοβάθμια σωματεία υγειονομικών και η Συντονιστική Επιτροπή Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και ημέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν τη καταδίκη τους στο πρόσφατο διπλό φονικό χτύπημα του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις της Γάζας, κατά το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων διασώστες καθώς και πέντε δημοσιογράφοι.

«Σταματήστε τώρα τη σφαγή. Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ανέγραφε το πανό της ΟΕΝΓΕ το οποίο κρατούσαν υγειονομικοί φορώντας συμβολικά αιματοβαμμένες ιατρικές ποδιές και φωνάζοντας συνθήματα, όπως «βόμβες στα σχολεία και στα νοσοκομεία δεν είναι αυτοάμυνα είναι γενοκτονία» και «σπέρνουνε τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή».

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, ο οποίος κατήγγειλε το νέο αποτροπιαστικό χτύπημα του κράτους δολοφόνου και τόνισε την ανάγκη οι πρωτοβουλίες των σωματείων των υγειονομικών να δυναμώσουν τη δράση τους ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού αλλά και για την καταδίκη της κυβερνητικής συνενοχής στο έγκλημα.





RIZOSPASTIS

«Μόνο αγανάκτηση και οργή προκαλούν οι πολιτικές της κυβέρνησης ΝΔ που συνεχίζει να έχει βαμμένα τα χέρια της με αίμα παιδιών, αίμα γιατρών και νοσηλευτών, που παρέχει κάλυψη και στήριξη στη γενοκτονία», είπε μεταξύ άλλων και απαίτησε να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε οικονομική, πολιτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο ενώ κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, τους ιατρικούς συλλόγους και τις επιστημονικές εταιρείες να προχωρήσουν σε δημόσια και επίσημη διακοπή των σχέσεών τους με επίσημους φορείς και ιδρύματα του ισραηλινού κράτους, και με οργανισμούς που έχουν οργανική σύνδεση με αυτά, στο πλαίσιο της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού.

Στη συγκέντρωση μίλησαν ακόμη ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό», ο Γιώργος Μπίλης, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και η Μαίρη Αγρογιάννη, εκ μέρους της ΕΕ της ΟΕΝΓΕ.